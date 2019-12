Jason Derulo habla sobre su foto ‘hot’ censurada

El cantante ha ocupado las portadas de todos los medios y las publicaciones de las redes sociales tras publicar una de las fotos más hot del año. Jason Derulo posaba semidesnudo con ropa interior y dejaba entrever lo que muchos han denominado "su bulto prominente".

Como era de esperar, las reacciones no tardaron en inundar dicha publicación. Entre los comentarios más destacados se encuentran los de: "¿Qué tipo de animal escondes en tus calzones?" o "Honestamente, me acabo de quedar embarazada después de ver esta foto".

Para mala suerte de sus seguidores, Instagram acabó eliminando la foto. Días más tarde, Jason ha querido pronunciarse tras su inminente éxito en las redes sociales. "Sabía que era una foto thirst trap, pero cuando la publiqué no pensé que se iba a convertir en la que más me gusta recibiese en horas", explica Derulo a Entertainment Tonight. Hemos de recordar que thirst trap hace referencia a todas imágenes que se publican con la intención de que admiren tu físico.

"No pensaba que Instagram la eliminaría. No pensaba que iba a causar como esta sed. Venga ya. Cuando la publiqué por la mañana pensé 'Oh sí, quizás ésta les guste a las chicas', ¿sabes lo que digo? Como, 'Sí, es una buena foto', pero no pensaba en nada de 'Esto va a ser una locura'. Ni de lejos", añade. Sea como sea, se ha convertido en una de las fotos más mediáticas de su carrera.

De ella también han nacido los memes, y es que él mismo se atrevió a compartir uno en el que sustituía su bulto por un bocadillo. "Es gracioso", señala en referencia a su foto editada.

Ver esta publicación en Instagram Is this better? 😂 Una publicación compartida de Jason Derulo (@jasonderulo) el 6 Dic, 2019 a las 8:15 PST

No cabe duda de que el intérprete de Talk Dirty se ha propuesto despedirse del año por todo lo alto. Y no le ha ido del todo mal, pues muy pocos desconocen ahora su lado más natural. ¡Jason Derulo levanta pasiones!