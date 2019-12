‘Dance monkey’, el éxito de Tones and I, regresa al Nº1 de LOS40

Ha sido la gran (y grata) sorpresa de esta recta final del año; una canción alegre y contagiosa que ha conseguido algo tan difícil como gustar a todo el mundo. Se trata de Dance monkey, la canción que ha disparado a la fama a Tones and I, una jovencita australiana hasta ahora desconocida. El tema es un éxito global: baste decir que lleva diez semanas en el número uno de la lista británica de ventas. Esta semana ha regresado a lo más alto de la lista de LOS40, donde ya estuvo hace unas semanas.

A diferencia de otras estrellas emergentes del momento, Tones and I no comenzó difundiendo su música en Internet. Fue descubierta cuando tenía 16 años (en 2017) tocando en las calles de Byron Bay. Precisamente Dance monkey está inspirada en su experiencia como cantante callejera. Plasma los sentimientos encontrados de querer hacer bailar a la gente mientras algunos transeúntes se metían con ella. “Pasaban personas borrachas y me insultaban. Lo negativo pesaba más que lo positivo, pero no quería parar solo porque la gente estaba siendo horrible", declaró a The Times.

Ahora, por suerte, solo genera reacciones positivas.¡Enhorabuena!