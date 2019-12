¿Vuelve Talking Heads? Una nueva cuenta de Instagram dispara los rumores

Nunca es tarde para unirse a las redes sociales. Talking Heads ha hecho saltar todas las alarmas de sus fans al abrirse una cuenta de Instagram para compartir fotos.

El perfil aún no tiene ninguna publicación y aún no ha sido verificada, pero ya tiene más de 18.000 seguidores. Por su parte, @talkingheadsofficial, que es como se llama, sigue a seis personas, entre quien se encuentran los músicos David Byrne, Adrian Belew y Jerry Harrison.

Rápidamente ha corrido el rumor de que la banda se iba a volver a juntar, aunque fuera para tocar en algún festival. Tanta ha sido la controversia, que uno de los miembros del grupo, Chris Frantz, ha tenido que desmentirlo en Facebook, asegurando que "en realidad no significa nada".

Curiosamente, en 2020 se cumplirá el 40º aniversario del aclamado cuarto álbum de Talking Heads, Remain in the Light. Jerry Harrison ya anunció que celebrará esta efeméride con una serie de shows especiales con Adrian Belew y la banda de funk Turkuaz.

Desde que David Byrne disolvió Talking Heads en 1991, anunciando su ruptura después de publicar Naked, la banda ha encabezado la lista de deseos de reunión en varios festivales como Coachella. Los miembros han rechazado muchos intentos de reunión desde entonces.

Con los recientes anuncios de reuniones de Rage Against the Machine y My Chemical Romance, la especulación creada con el lanzamiento de esa cuenta de Instagram ha sido enorme, y ha circulado durante días por la Red.

Byrne ha evitado constantemente hablar de una reunión a lo largo de los años, y sus relaciones con Chris Frantz y Tina Weymouth se han mantenido cada vez más frías a lo largo de los años.