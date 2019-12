Texas vuelve a España para celebrar los 30 años de su primer disco

Ya han pasado tres décadas desde que Texas publicó Southside, su álbum debut. No fue el más exitoso de la banda, pero sí dejó algunos temas emblemáticos como Say What You Want, Summer Son o When We Are Together. Desde este primer álbum, el grupo siempre ha sonado en LOS40, acompañándolos hacia el éxito.

Ahora, 30 años después, podremos volver a escuchar estas canciones, porque Texas ha anunciado una gira de conciertos para 2020 con la que pasarán por España.

La banda actuará en nuestro país el 27 de noviembre en Barcelona, en la sala Razzmatazz, el 28 en la Sala Vistalegre de Madrid, el 29 lo hará en el Auditorio Fórum Evolución de Burgos, y finalizará su gira el 1 de diciembre en la sala Santana 27 de Bilbao. Las entradas ya están a la venta en los puntos habituales.

Gira española de Texas en 2020 / IMAGEN PROMOCIONAL

Tras el éxito de su anterior gira, que coincidió con la salida de su último álbum, Jump On Board, Texas vuelve ahora a los escenarios para conmemorar el 30 Aniversario de su álbum debut, Southside. En esta gira nos espera un espectáculo donde no faltará ninguno de los temas que forman parte de este mítico trabajo, además de contar con todos sus grandes éxitos. Sin duda lo de Texas es una carrera de fondo seguida de cerca por una legión de fans que los ha acompañado y ha crecido con ellos.