Halsey comparte una foto al natural

Lo creas o no, el look natural de Halsey no tiene nada que ver con la larga melena lisa a la que nos tiene acostumbrados. Y eso es algo que hemos podido comprobar a través de su publicación en Instagram.

La intérprete de Graveyard ha compartido una "mirror selfie" en su cuenta de esta red social en la que ha dejado ver su look más ochentero, y no solo nos referimos a la ropa. Halsey luce una morena melena a lo afro que nos recuerda al look de las estrellas de esta década dorada.

Ver esta publicación en Instagram strawberry fields 🍓 Una publicación compartida de halsey (@iamhalsey) el 11 Dic, 2019 a las 10:35 PST

¿Imaginabas su look al natural así? Sea como sea, ¡qué mona va esta chica siempre! Y nos ha mostrado varios looks a lo largo de su carrera para poder afirmarlo.

Halsey vive una de sus mejores etapas profesionales. Está a punto de lanzar su tercer álbum de estudio Manic y, a juzgar por los sonidos que nos ha adelantado, aseguramos que será todo un hito en su carrera.

El próximo 17 de enero podremos escuchar este nuevo y tan esperado proyecto que, no solo presentará la voz de nuestra protagonista, sino también la de muchos otros artistas que han decidido colaborar con ella. Suga de BTS es uno de ellos.

Y tú, ¿cómo imaginabas el look al natural de la intérprete de Finally // Beautiful Stranger?