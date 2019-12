Omar Montes y Ana Mena nos cuentan la verdadera historia de ‘Como el agua’

Ana Mena y Omar Montes han unido su talento para lanzar este 13 de diciembre el remix de Como el agua, que estará disponible en todas las plataformas, así como su invernal videoclip lleno de química.

Ambos artistas, que triunfan tanto en España como Italia, han apostado por reversionar el tema con una mezcla perfecta de sus voces y una producción con el sonido más actual.

Desde LOS40.com hemos hablado con los dos para conocer la historia tras la decisión de unirse para el remix, hablar de su mejor momento profesional y de sus próximos proyectos.

Tras convertir Alocao en el hit del verano, ¿creéis que el remix de Como el agua será el de las Navidades?

Omar: Por supuesto, cada vez que hago un tema pienso en que le vaya a gustar a la gente. Que lo gocen en su casa, que lo bailen comiendo las uvas...

¿Por qué escogiste a Ana Mena para reversionar Como el agua?

O: Ana es una gran artista y me encanta. Somos amigos desde hace años y no veía a nadie mejor para darle un giro a la canción. Además, quería darle un toque entrañable y el feeling que tenemos con Ana me decía que iba a ser perfecta para cantarla los dos.

Decís que hace años de vuestra amistad, ¿cómo os conocisteis?

O: ¡En una fiesta en el Florida Park!

Ana: Sí, hará ya dos años.

Ana, ¿ya eras fan del tema antes de que te ofrecieran el remix?

A: La realidad es que la canción original iba a ser cantada por los dos. Desde el primer momento en que me la mandó Omar me quedé enamorada de ella, pero por temas ajenos a nosotros, no la pudimos sacar. Por lo que nos había quedado la espinita clavada y muchas veces comentábamos de sacar el remix y esta nos pareció una fecha bonita para sacarla. Como regalito de Navidad [risas].

Portada de 'Como el Agua Remix'. / Sony Music

Has sido la sensación del año en Italia con el single Una volta ancora junto a Fred De Palma que os ha dado un cuádruple disco de platino, ¿te gusta más cantar en castellano o italiano?

A: yo siempre he cantado en español, al final es mi idioma y es como me siento cómoda. Aunque creo que los dos se parecen mucho y el italiano es súper sensual.

¿Habéis grabado algo más juntos?

O: Ahora mismo no, pero en breve voy a montar un flow gitano rompe-discotecas 2020 que lo vamos a petar, seguramente.

Tengo un tema muy chulo con Juan Magán, con Abraham Mateo, Lérica, Josele... muchos, no voy a parar de trabajar

¿Qué proyectos musicales tenéis para 2020?

A: Tenemos como seis temas ya grabados en solitario para sacar el año que viene a partir de enero y vamos a estar soltándolos cada poco tiempo. Será música para Italia y para España, en italiano y en español.

O: Yo, en cambio, solo traigo colaboraciones, no sé qué me pasa que me vendo [risas]. Por el momento tengo un tema muy chulo con Juan Magán, con Abraham Mateo, Lérica, Josele... muchos, no voy a parar de trabajar.