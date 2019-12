Don Patricio opina sobre el concierto de C. Tangana en Bilbao: “Fue censura”

La escena de la música urbana está experimentando su mayor auge. Cada vez son más los artistas de este género los que ocupan los puestos más altos de las listas de éxito, y eso es innegable. Uno de ellos es Don Patricio, que ya se convirtió en el número 1 de la Lista de LOS40 con su hit veraniego Contando Lunares.

El canario ya es todo un referente y se ha convertido en todo un orgullo para los de su tierra, aunque no es una idea que todos comparten. En una entrevista con la Asociación de Promotores Musicales, ha confesado que artistas como él son considerados "ninis sin idea de nada", algo que ha asociado a las cancelaciones de algunas de sus actuaciones.

Un hecho que también le ocurrió a su compañero de profesión C. Tangana en las fiestas de Bilbao de este año. El contenido de algunas de sus letras, que fueron descritas como "machistas", fue el contenido que prohibió el directo del madrileño en el País Vasco. "Es censura. No puedes decirle a nadie que no puede cantar esas canciones poruqe dice tal o cuál. Cada uno que escuche lo que quiera o que denuncie al artista, pero no que se cancele el concierto con la justificación de que eso no se puede decir", defiende Patricio en esta misma entrevista.

Unas palabras que ocasiona una división clara de opiniones. Por un lado, están aquellos que defienden su postura, mientras que otros ven inadmisible la defensa de su propuesta por el contenido de las letras de dichas canciones.

Sea como sea, el de Locoplaya se ha visto reflejado en la piel de su compañero en alguna que otra ocasión. "En directo sí me han cancelado actuales. Me han dicho: 'Bájate del escenario, niño, que esto no está bien'. Fue mi peor experiencia, la primera vez en Pachá, que no me dejaron acabar. No había muy buen sonido y la gente empezó a pitar. Se supone que fue por eso, pero me fui a la cama preocupado por si era por eso o por si no sabes cantar o dar un buen show", explica.

No obstante, las buenas nuevas también llegan a la trayectoria de nuestro protagonista. Contando Lunares no ha sido el único tema con el que ha protagonizado las fiestas de nuestro país. También lo ha hecho con Enchochado de Ti y, por supuesto, Lola Bunny junto a la mismísima Lola Índigo.

Este éxito le ha dado la ambición de querer recorrer el mundo para presentar su música, y, por qué no, colaborar con otras grandes voces de la industria. Le encantaría cantar con Bad Bunny, ir a Latinoamérica y hacer su música allí.

Sueña alto y llegarás lejos, dicen, ¿no?