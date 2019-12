Lady Gaga, Lana del Rey o Madonna: Las mejores canciones nominadas en la historia de los Globos de Oro

Esta semana se han anunciado los nominados a los Globos de Oro los premios del cine y la televisión de Hollywood que el próximo 5 de enero serán entregados. Buen momento para repasar nuestras canciones favoritas que fueron nominadas al prestigioso galardón.

SHALLOW, de LADY GAGA Y MARK RONSON. Lady Gaga fue premiada en los Oscar del pasado año como mejor canción original tras ganar el Globo de Oro, 2 Grammys y el Critics' Choice Movie Award por esta canción que interpreta junto a Bradley Cooper y que creó junto a Mark Ronson (que ya había producido anteriormente trece canciones a la artista) y que supuso todo un récord en streaming y descargas.

CITY OF STARS, DE JUSTIN HURWITZ. Mejor canción en los Globos de Oro de 2017, donde hizo doblete con mejor banda sonora por este musical que arrasó, La La Land. Jimmy Fallon se permitió hacer en la gala una versión de la canción. Justin Hurwitz intentó más de treinta variaciones musicales antes de dar con esta melodía.

STREETS OF PHILADELPHIA, DE BRUCE SPRINGSTEEN. The Boss acumula en su galería de premios un Oscar y dos Globos de Oro (por Philadelphia y El Luchador), aparte de veinte Premios Grammy. No en vano, ha vendido más de ciento veinte millones de discos.

BIG EYES, DE LANA DEL REY. Lana fue nominada en 2015 por su tema en la banda sonora de la película de Tim Burton Big Eyes. En el apartado de mejor canción competía, entre otros, con Lorde (por su canción para Los Juegos del Hambre) y SIA, con Opportunity.

AGAIN, DE JANET JACKSON. La película Justicia Poética (Janet compaginó su carrera musical con el cine y la televisión, y también salía en la serie Fama allá por los 80), en la que compartía protagonismo con el rapero 2PAC Shakur, le supuso a la hermana de Michael sendas nominaciones a los premios de la Academia y a los Globos de Oro. El film estaba dirigido por John Singleton, el primer director negro en ser nominado a un Oscar.

MASTERPIECE, DE MADONNA. La Reina del Pop resultó vencedora en la ceremonia de 2012, por la película W.E. Y ya era el segundo, pues ganó el de mejor actriz principal por Evita en 1997.

TEARS IN HEAVEN, DE ERIC CLAPTON. Canción con sabor agridulce, ya que fue escrita y dirigida a la memoria de Conor, su hijo, que murió el 20 de marzo de 1991 al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, a los 4 años y medio de edad.

BOUND TO YOU, DE CHRISTINA AGUILERA Y SIA. La película que protagonizó Xtina junto a Cher, Burlesque, acumuló tres nominaciones a los Globos de Oro, entre ellos a mejor canción original, por Bound To You, co-escrita junto a Sia y que interpretaba su personaje, Alice.

BLAZE OF GLORY, DE BON JOVI. En 2012, Jon Bon Jovi tuvo que volver a atravesar la alfombra porque estuvo nominado de nuevo con Not Running Anymore, de la película Stand Up Guys, compitiendo con Taylor Swift o Hugh Jackman entre otros y coinciendo con el anuncio de nuevo disco y gira.

ONCE IN A LIFETIME, DE BEYONCÉ. Este año repite nominación por su labor de co- escritora en Spirit, la canción para El Rey León, y es la cuarta en su carrera, como con este tema perteneciente a Cadillac Records, donde interpretaba a la mismísima Etta James en la historia del sello discográfico Chess Records.

SAY YOU, SAY ME, DE LIONEL RICHIE. Ganador del Globo de Oro en 1986 por este tema compuesto por él (una de las grandes baladas de todos los tiempos) y perteneciente a la película White Nights, también fue nominado por su dueto junto a Shania Twain, Endless Love, ganadora de un Marquee Award en 1982.

DESPEDIDA, DE SHAKIRA. La colombiana estuvo nominada por la canción principal de la película El amor en los tiempos del cólera. En su banda sonora también se encontraba otro tema de ella, Hay amores, junto a Pedro Aznar y Antonio Pinto.

También se incluía otro tema de Pies Descalzos, Sueños Blancos, Pienso en ti. García Márquez, amigo personal de la cantante, la persuadió para que fuera partícipe.