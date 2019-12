40 cosas que no sabías de Jhay Cortez, por Jhay Cortez

Los ritmos urbanos están colapsando las listas de éxitos internacionales. Cada vez son más los artistas de esta escena los que llevan sus hits más recientes a los puestos más altos de estos ránkings. Sin ir más lejos, J Balvin, Reik y Lalo Ebratt han ocupado nuestro Número 1 durante la semana, y lo han hecho con su colaboración de ensueño Indeciso.

Uno de estos artistas que están emergiendo y fabricando himnos del perreo es Jhay Cortez, el joven puertorriqueño que no solo triunfa con los hits que él canta, sino también con aquellos a los que da vida para otros referentes. Prueba de ello son I Like It de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin o Criminal de Natti Natasha y Ozuna, los cuales surgieron del talento de nuestro protagonista.

Aprovechando su aterrizaje en España para ofrecer su música en directo, Jhay ha visitado los estudios de LOS40 para charlar con nosotros y enfrentarse a nuestro test de 40 preguntas. A través de él, no solo nos ha desvelado la música que escuchaba en casa de pequeño, sino que ha compartido una pista sobre lo próximo que trae y su placer oculto, entre otras curiosidades. ¡Conócelo!

40 cosas de jhay cortez, por jhay cortez 1. Nombre completo: Jesús Manuel Nieves Cortez. 2. Año y ciudad de nacimiento: 9 de abril de 1993, Río Piedras (Puerto Rico). 3. Tu primer contacto con la música: en un centro de fiesta. 4. El momento en que supiste que querías dedicarte a ella: a los 10 años. 5. La canción que te hubiese gustado componer: Despacito. 6. Un género musical que nunca tocarías: la bachata. 7. Un/a artista favorito/a: Cultura Profética. 8. La música que escuchabas en casa de pequeño: reggeatón. 9. Una canción con la que estás obsesionado ahora mismo: Sobrevolando de Cultura Profética. 10. La que odias escuchar ahora mismo: estoy cansado de escuchar Despacito. 11. La leyenda de la música con la que colaborarías: Don Omar. 12. El músico que está en tu agenda de contactos: no lo tengo en mis contactos pero sí en mis mensajes directos, y es Willy Cultura. 13. Si no fueses cantante ni compositor, serías... estudiante. 14. Una serie que te haya enganchado a ver cinco capítulos seguidos: ninguna. 15. Un hobbie o deporte favorito: ver películas. 16. ¿Tienes mascota? Sí. Es un perro y se llama Famouz. 17. ¿Te gusta cocinar? No. 18. Tu plato favorito: arroz, habichuelas, chuletas y aguacate. 19. ¿Qué le dirías al pequeño Jhay Cortez? Que crea más en él. 20. La red social que más te engancha: Instagram. 21. La que menos: Facebook. 22. Algo que no soportas: el ego. 23. Una frase que te repites mucho: Wow. 24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: que soy bastante chill. 25. Una película que te guste: 26. Algo que se te dé muy mal: la pelota. 27. Algo o alguien con lo que estás obsesionado ahora mismo: la ropa. 28. Tu personalidad: tranquilo. 29. Tu recuerdo de infancia más bonito: intermedio. 30. Un juguete o recuerdo de la infancia: Power Rangers. 31. Lo que echas de menos: el aprendizaje. 32. Algo de lo que te arrepientes: de ser tan volatil a veces. 33. Tu palabra favorita: (susurra) c*brón. 34. Una manía: el celular. 35. Tatuajes: tengo demasiados. 36. Un placer oculto o algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta: comer. 37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso de haber compuesto? Todas. 38. Si tuvieras que poner título ahora mismo a tu próximo tema o disco, ¿cuál sería? Cortesía. 39. Pista de lo próximo que traes: trap. 40. Si no fueses Jhay Cortez y te lo encuentras por la calle, ¿qué pensarías de él? (risa) No sé qué pensaría de mí mismo, es raro.

Pero esto no es lo único que hemos podido conocer del puertorriqueño tras su paso por nuestros estudios. También nos desveló interesantes datos en nuestro TAG de 2019 vs. 2020, en el que no solo hizo un balance de este año del que se despide, sino que nos desveló algún que otro secreto de lo que llega en los próximos 365 días.

Easy, No Me Conoce, Amanece y Reggaeton son algunos de los temas que fueron creados por este hitmaker. Un artista que ya opta a convertirse en uno de los más prometedores del próximo año. Por lo que ha podido adelantarnos, traerá una buena dosis de trap.