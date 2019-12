Rihanna tendrá su documental biográfico por 25 millones de dólares

Amazon desembolsará 25 millones de euros para producir un documental sobre Rihanna. La plataforma se suma a la nueva corriente de producciones biográficas sobre grandes artistas de la música, tan de moda en estas fechas tras el éxito de ficciones como Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddy Mercury, o Rocket Man, con un brillante Taron Egerton dando vida a Elton John.

Los documentales autobiográficos no son una novedad: Netflix ya distribuyó uno de Taylor Swift en 2018 e Interscope Records prepara otro sobre Billie Eilish para estrenar en 2020 en la plataforma Apple TV. Uno de los que abrió la veda, sin embargo, fue Justin Bieber con su Never say Never de 2011 y el Believe de 2013, dos prodcutos de gran éxito entre sus fans.

Del documental de Rihanna sabemos que se tratará de una biografía al uso sobre sus grandes éxitos y su trayectoria profesional, así como su forma de ser en la intimidad y relaciones familiares. Estará dirigido por Peter Berg, director de la aún sin estrenar Wonderland y de algunos capítulos de la serie The Leftovers. Berg lleva trabajando desde 2018 en este proyecto y tiene vistas de estrenarse en febrero de 2020, aunque la fecha no está aún confirmada.