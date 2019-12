La mayor confesión de Alba Carrillo: “He tenido depresión en ‘GH VIP’”

Telecinco celebra el próximo jueves la gran final de la séptima edición de Gran Hermano VIP. Pero para ir calentando la última gala del programa, la cadena de Mediaset emitió este domingo un último debate en el que las tres finalistas, Adara, Alba Carrillo y Mila Ximénez, se tuvieron que enfrentar a las preguntas de los colaboradores y usuarios de Twitter.

Alba, sin lugar a dudas, fue la peor parada, pues protagonizó una pelea con Miguel Frigenti. Él la acusó de ser una estafa como concursante por haber pasado un mes y medio en la cama sin hacer nada y ella le recriminó su actitud por no jugar en igualdad de condiciones.

En esta sonada discusión supo mantenr el tipo, pero la colaboradora de Al mediodía tuvo que enfrentarse después a un tweet en el que la acusaban de exactamente lo mismo, lo que hizo que terminara rompiéndose y confesando que había sufrido depresión en GH VIP.

"Estoy cansada porque no es verdad. Si fuera verdad no tendría que haber batallado en todas las galas porque hay vídeos míos", dijo Alba antes de desvelar que había sufrido depresión en el primer tramo del concurso. "Yo tuve una depresión, han tenido que darme...quiero explicarlo porque me hace mucho daño que me digan eso".

"He estado verdaderamente triste y lo sabe la psiquiatra", añadió la concursante, que fue interrumpida por Jordi González, presentador de GH VIP: el debate: "Está bien, Alba. Tranquila, que todo está bien y tus cosas son tus cosas y no tienes que socializarlas".