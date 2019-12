De ‘Operación Triunfo 2017’ a trabajar en ‘Sálvame’

Operación Triunfo 2017 nos dejó un amplio abanico de nuevos artistas: Aitana, Amaia, Ana Guerra, Alfred, Cepeda o Lola Índigo, son solo algunos de los nombres que pasaron aquel año por la academia y que se encuentran triunfando en la industria de la música dos años después. Pero no todos corrieron la misma suerte y es que, dos chicos se quedaron a las puertas de la Academia en aquella edición. Se trata de Joao y Mario Ortiz.

Este último interpretó el tema de Sofía de Álvaro Soler en la gala 0 del talent de Gestmusic y, aunque su interpretación no fue la peor de aquella gala, fue el expulsado en aquel programa pro no recibir ni el apoyo del público ni del jurado.

En aquel momento, Mario se encontraba estudiando Periodismo en la Complutense, pero su sueño era dedicarse a la música. Como tantos otros, probó suerte en los casting del programa, siendo uno de los 18 escogidos. Por desgracia, el joven no llegó a dormir la primera noche en la Acadmia.

Pero Operación Triunfo no ha sido el único programa que ha marcado la vida de Mario. Actualmente se encuentra trabajando en uno de los espacios televisivos más vistos: nada más y nada menos que en Sálvame.

Ortiz es redactor en el famoso programa de Telecinco. De hecho, su voz aparece en algunos de los vídeos que se emiten. Vamos que, aunque no aparezca cantando, su voz está siendo escuchada.

De hecho, el joven no duda en compartir en su cuenta de Instagram algunas fotos en la redacción del programa de La Fábrica de la Tele. Además, cuando Sálvame recibió el premio Iris, Mario escribió unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram:

“Que para una gala a la que voy ¿cómo no iba a subirme posando? Mi vida ha dado un giro radical a lo que todos conocéis de mi, la parte de la música. Pues bien, en la vida hay que hacer de todo y, por ahora, he descubierto que poner mi voz (entre otras cosas) para un programa como Sálvame, en lugar de para OT, no está nada, pero nada, mal. Ahora sí, todavía no me voy con la música a otra parte, sigo ahí. Felicidades a Sálvame Oficial, premio más que merecido”.

Lejos de olvidarse del mundo de la música, Mario ha seguido cantando. El joven ha subido algunas covers a su cuenta de Instagram donde ha demostrado que tiene una gran capacidad vocal. Lo mismo se atreve con algo de Dua Lipa que con un tema de La Oreja de Van Gogh.

Ya sea en Sálvame o en el mundo de la música, parece que Mario está viviendo un gran momento. Quién sabe, quizá en un futuro se atreva con la música de la cabecera del programa de Telecinco.