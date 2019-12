La influencia de Raphael en el pop español

Que Raphael es una figura imprescindible de nuestra historia no es ningún misterio pero, como suele ocurrir con el producto nacional, parece que nunca acabamos de valorar en condiciones lo que tenemos aquí. Su influencia en el pop español y en otros artistas es inevitable (aunque no evidente a simple vista porque resulta imposible igualarle); aprovechando que se encuentra en plena gira con Resinphónico, el tour de su último disco Simphónico & RESymphónico (con entradas agotadas para el 19 y 20 de diciembre eb Wizink Center de Madrid), hablamos con tres personas cercanas a él sobre su música y su persona.

El productor Paco Salazar (Fuel Fandango, Maldita Nerea, Dani Martín, Pol Granch, Sergio Dalma), que produjo tres de sus discos (Amor y desamor, Ven a mi casa esta Navidad, Infinitos bailes), lo tiene claro: “Raphael es un paradigma. Es a España lo que Elvis a Estados Unidos; lo más parecido que tenemos aquí a lo que supuso el Rey del Rock. De una u otra forma, para todos los que nos dedicamos a la música, Raphael siempre aparece de alguna manera, como artista o como mito”.

Raphael ha tenido y tiene una influencia directa y literal sobre el pop español y sobre nuestra música en general

Con respecto a la importancia de Raphael en la música, “Raphael ha tenido y tiene una influencia directa y literal sobre el pop español y sobre nuestra música en general; son tantas las veces que ha estado en nuestras vidas, desde pequeños, que cuando vas madurando como artista empiezas a valorar y ver su gran talento, más allá de lo musical; te das cuenta del artista en sí y de todo lo que supone más allá de su genial voz”, nos cuenta.

Alejandro de Pinedo (músico, autor, productor con 31 discos de oro y platino) también ha trabajado con Raphael durante varios años y opina que “Raphael es uno de los puntales más importantes de la música romántica latina. Es admirado por todos e imitado por muchos compañeros de profesión y su influencia llega hasta hoy con nuevas versiones de sus temas, como por ejemplo la de Yo soy Aquel de Paco Arrojo. Su música, después de 50 años, sigue siendo protagonista de películas de éxito como Mi gran Noche y sigue inspirando a artistas latinos como Luis Miguel o Romeo Santos, entre muchos otros”.

Raphael, retratado en su casa de Madrid en 1963. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

La huella de Raphael también está impresa en muchos artistas que a priori se alejan estilísticamente de él, como nos cuenta Paco Salazar. “Bunbury claramente ha aprendido mucho de él; Supersubmarina de Bunbury y entonces también está ahí Raphael… En la manera de interpretar y como artista ha influido en casi todos”.

Uno de los discos producido por Paco Salazar es Infinitos bailes, (2016), un trabajo con canciones compuestas por Enrique Bunbury, Manuel Carrasco, Vega, Vanesa Martín, Iván Ferreiro, Pablo López, Dani Martín, Diego Cantero, Mikel Izal, Jorge Marazu, Virginia Maestro, Rozalén, Paco Cifuentes, Paty Cantú. “La idea de realizar este disco fue del propio Raphael y de su hijo, Manuel Martos (Universal); son un equipo; Raphael, que trabaja mucho las versiones y llevaba un tiempo reversionando temas suyos, quería hacer un disco inédito. Era el momento de hacer esto y para ello decidió contar con compositores más jóvenes: fue el propio Raphael el que fue proponiendo nombres y luego en mitad del camino, se le propusieron otros”, nos desvela Paco.

Virginia Maestro, cantante y compositora que recientemente ha publicado su quinto álbum, Del Sur, recuerda con mucho cariño la experiencia de componer para Raphael: “la propuesta llegó en un momento de horas bajas: el único momento de mi carrera en que me planteé dejarlo. Me llamó mi ex manager para decirme que tenía que escribir un tema para el próximo disco de Raphael. Tenía una semana para entregarlo y, sin salir de mi asombro, me tiré dos días escuchándole, viendo directos y empapándome de él. Me di cuenta de que la época que más me gustaba era la primera, la de los temas con un sonido más clásico, inocente y romántico e intenté componer con ese nexo en común entre él y yo. Unos meses después, Universal me comunicó que me habían elegido junto a otros autores a los que admiro muchísimo como Rozalén, Dani Martín, Vega… fue todo un honor. Formar parte de esa historia musical llamada Raphael va a ser un hito en mi vida y una fortuna para mi carrera musical”, cuenta Virginia Maestro para LOS40.com.

Los que han trabajado con Raphael recalcan su calidad humana

Además, los que han trabajado con Raphael recalcan su calidad humana: “como artista y persona es una maravilla, una persona sencilla con la que resulta fácil trabajar”, cuenta Paco Salazar. Y nos confirman su profesionalidad sobre el escenario, como relata Alejandro de Pinedo, que giró con él por América Latina durante 4 años como bajista y guitarrista: “Raphael tenía y tiene una energía arrolladora en el escenario. Recuerdo un show en una discoteca de la República Dominicana llamada Astromundo donde sufrimos un apagón; el equipo de sonido no funcionaba y él se cantó las canciones acapella, solo acompañado de mi guitarra españolay con todo el mundo en pie”.