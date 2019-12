Manuel Carrasco: “Se respira amor en todos los sitios, nos estamos queriendo, es maravilloso”

Manuel Carrasco cierra el año por todo lo alto con el lanzamiento del CD/DVD del concierto que ofreció el pasado junio en el Wanda Metropolitano y que ya es número uno de ventas. Un concierto de estadio plagado de emociones fuertes y que ahora está al alcance de todos.

Y llega cuando el onubense acaba de anunciar que habrá fin de gira en septiembre con otro mega concierto en Sevilla, en el estadio olímpico de La Cartuja. En tan sólo tres horas se agotaron 72.000 entradas. “Sevilla como te lo cuento ahora si estas cosas no se explican... de verdad no sé qué decir, no tengo palabras...”, escribía en sus redes.

Y es que se ha quedado con ganas de más. La experiencia de estos meses ha sido tan gratificante que quedarse sin ella le ha llevado a un vacío que pretende llenar con más carretera.

Se nota la emoción cuando hablas con él de lo que vivió aquel día, reflejo del salto cuantitativo que ha habido este año en su carrera. Pero, lejos de haberse subido a las nubes con todo lo sucedido, Carrasco, mantiene los pies en la tierra y recuerda todo lo que ha luchado para llegar hasta aquí.

Manuel, sacas el DVD del Wanda y, a la vez, anuncias concierto de estadio en Sevilla para el año que viene. Te has quedado con ganas, ¿no?

He tocado menos, al ser los conciertos más grandes, eran menos. Han sido 33 y normalmente hacía 60, no me ha dado tiempo a mentalmente cansarme, a sentir que estaba siendo todo monótono, todavía estaba de subidón.

Y cuando estás de subidón y paras todo, como ha sido en tu caso, ¿cómo se llena el vacío?

Es como si te falta algo, como que echas de menos a alguien que quieras y te pones un poco triste. Llega el fin de semana y dices ‘uauuu’ y es porque dejas de tener esa sensación, ese vértigo, esa emoción que aparece ahí, que es inexplicable y que no aparece en ningún otro lugar. Hemos tenido una gira tan bonita de energía, de ambiente, de rollo, detrás y delante del escenario que la echo de menos, qué quieras que te diga.

En ese nuevo concierto, ¿habrá cambios respecto a lo que hemos visto en tu gira este año?

Mi intención es hacer cosas diferentes, por nosotros mismos y por el público. Intentaremos despistar y sorprender. Seguramente haya invitados esta vez, en principio sí, aunque todavía no lo tenemos contemplado. Tenemos muchas ganas de compartir con compañeros.

¿Has podido sentarte delante de la tele y darle al play a tu concierto y verlo entero?

Verlo entero y disfrutarlo, todavía no lo he hecho. Lo he visto pero para revisar cosas. Lo ves de diferente manera, hay cosas que ves que no habías visto pero la sensación más fuerte que tengo es la que viví yo dentro. Cuando lo empecé a ver lloré muchísimo porque quizás las revoluciones están más bajas y me sale la emoción mucho más. No me lo creía, era de continuo asombro porque tengo muy presente mi historia, tengo muy presente de dónde vengo y todo lo que he pasado y sé lo difícil que es y eso es real.

Pasaste unos días previos de mucha tensión y presión, ¿pudiste disfrutar?

Hubo momentos donde estaba muy angustiado, bueno, no angustiado, era tanta la responsabilidad que lo notaba en cada gesto, en cada pregunta que me hacían. Era como Dios, no era un concierto normal. Viene todo el mundo, la familia, la discográfica, la gente que viaja, la prensa…DVD, el lugar, el recinto…el que menos se ha preparado esto soy yo. Existe un cierto vértigo. Pero cuando no tienes eso lo echas de menos.

Ahora que ha pasado el tiempo, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza de lo que viviste aquella noche?

Era como vivir un sueño. Creo que fue la noche de más calor de todo el año. Había una nebulosa en el escenario, había un calor. Tengo muchas fotografías de muchos momentos, de mucha gente, caras, gestos, lágrimas, de momentos de alegría, de pancartas, de banderas, de gente muy diferente, gente de todas las edades, me acuerdo de eso, muy fuerte. No es sólo música. Ves la vida pasar en dos horas y media. Se respira amor en todos los sitios, nos estamos queriendo, es maravilloso.

Y cuando acabó el concierto, ¿recuerdas qué pasó?

Lloré, lloré… fue un concierto diferente. Me aguanté mucho la emoción, las lágrimas encima del escenario porque sabía que si abría el grito, no iba a poder parar, y cuando acabé lo saqué todo fuera. Luego me tomé un par de cervezas y empecé a disfrutar, a ver que eso que había pasado era para toda la vida, sabía que iba a ser para toda la vida y así fue. Se queda en mí como una cruz del mapa marcada a fuego.

En todo este tiempo habrás recibido un gran feedback, ¿cuál es el comentario que más te ha emocionado?

He recibido muchos comentarios y muy diferentes. Mi padre, su emoción enseñándome lo que ellos habían visto, lo que le comentaba la gente. Su emoción, su alegría, su orgullo sobre todo, eso me emocionó mucho porque, como decía el otro día, el niño que fui fue el que se subió ahí y no dejas de ser un niño al fin y al cabo y uno quiere devolverle a ellos, en parte, lo que ellos te dieron y con cosas como estas de alguna manera se devuelve porque su satisfacción era la mía.

Eso desde el punto de vista de hijo, pero también subiste al escenario como padre. ¿Tu hija es consciente de toda la movida?

No sé si es consciente pero sí sabe que canto. Ha venido a conciertos y se queda embobada y le encanta. Le encanta tocar instrumentos y cantar. Es un orgullo. Le canté su canción delante de las 55.000 personas a piano y eso, en su día, cuando sea más mayorcita lo verá… muy bonito. Todo esto me ha llegado con mi vida más ampliada en todos los aspectos porque he formado una familia y es muy bonito sentirlo desde ese lado.

Aunque en febrero te vas a Latinoamérica de gira, ¿aprovecharás este tiempo para componer?

Sé que el mercado demanda otra cosa y que hay una prisa con todo y que hay que sacar canciones, madre mía, pero realmente yo me tomaré mi tiempo para hacerlo que es lo que he hecho siempre. No me atrevo a componer cuando estoy de gira o de promoción, mi cabeza no sabe. Eso es de cara para fuera y la composición es de cara para dentro. Así siempre me ha salido bien. Me tomaré un tiempo para estar con la familia, que viene un bebé de camino como ya sabéis y luego empezaré a componer.