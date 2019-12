2 de 9 Su concierto All the hits pretendía recorrer todos los éxitos de su carrera, y no sólo lo consiguió, sino que hizo que el público lo diese todo durante el tiempo que estuvo sobre el escenario. Y es que el artista no paró de cantar temazos, intercalando el inglés y el español, en un WiZink Center a rebosar en el que incluso llegó a subir a una fan al escenario para hacerle cumplir el sueño de cantar con él. Terminó con su ya mítico I like it. Lógico.