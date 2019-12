Cuando la tecnología se convierte en tu mejor aliado para cazar infidelidades

En Anda ya nos gusta más un salseo que cualquier cosa y en el programa hemos querido hablar de maneras curiosas de pillar infidelidades. Uno de los temas de los que todos tenemos historias que contar, especialmente aquellas muy graciosas.

Aunque lo que le pasó a una periodista estadounidense está a otro nivel. De adelanto solo os decimos que las tecnologías no siempre son nuestras aliadas para el engaño.Por si aún no conoces la historia, resulta que esta pareja tenía un par de pulseras Fitbit, esas que te miden las pulsaciones. La idea era poder poder retarse al hacer deporte y tenerlas sincronizarlas para así medir los resultados de ambos.

Pero claro, aquí llegó el drama. Una noche que la periodista estaba sola en casa descubrió que tenía un aumento de actividad a las cuatro de la mañana, ella estaba en casa sin hacer nada, y su chico se suponía que debía hacer lo mismo, y parece que estaba haciendo de todo menos dormir. Blanco y en botella...

Entre los famosos esto también pasa, pero claro, se reservan los detalles, aunque los más curiosos nos desvelan posibles fotos, como en el supuesto caso de Cayetano Rivera, que sigue en el aire y que tanta polémica ha generado.

Nuestros andayeros no son menos, y tienen historias que nos dejan rotos. Paula llevaba sospechando varios meses de que su novio le ponía los cuernos, ella notaba que cada vez que estaba con él siempre tenía el móvil sin batería, pero luego se iba al baño y estaba en línea. Tras darle varias vueltas a la cabeza, decidió comprar una tarjeta prepago y escribir a su chico haciéndose pasar por una desconocida que lo conoció en una fiesta, él sin dudarlo decidió quedar con ella. En ese momento destapó toda la mentira y acabaron la relación.

La historia de Tamara no se queda atrás. Esta valenciana llevaba más de medio año con un chico y se quedó embarazada. En el momento que estaban preparando todo para vivir juntos se enteró por Facebook que tenía mujer, y que llevaba 3 años con ella. Su pareja llevaba una doble vida en toda regla y no iba a quedarse sin hacer nada... Fue tal la que se montó que no puedes imaginarte cómo acabó esta historia.

Si quieres enterarte de estas y otras historias que hemos contado durante el programa, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y entérate de todo!

No olvidéis que podéis estar al tanto de todo lo que pasa durante el programa y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.