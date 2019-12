Nuria Roca explica por qué tuvo una pierna más delgada que otra

En los últimos años han sido varias las celebrities, modelos, presentadoras, actrices, cantantes que han contado públicamente algunas de sus malas experiencias con algunos tratamientos estéticos. El último ejemplo lo tuvimos con Carola Baleztena que contó su mala experiencia con un tratamiento de láser en la cara. Pero la visita de Nuria Roca al programa El Hormiguero nos ha dejado un nuevo caso.

La presentadora explicó que hace unos años se sometió a una criolipólisis, un tratamiento que busca reducir la grasa localizada mediante la congelación de algunas células aplicando frío en unas zonas focalizadas. A -3 grados las grasas se congelan y el cuerpo las elimina a través de las deposiciones.

Pero el tratamiento al que se sometió Nuria Roca lo hizo solo en una pierna, dejando a entender la presentadora que lo había pasado y con cierto dolor durante el proceso.

Esta situación provocó que durante un tiempo tuviera una pierna más delgada que la otra. ¿La solución? "Igualé las piernas comiendo torrijas y helados".

Nuria Roca no es la única estrella que ha tenido un mal encontronazo con los tratamientos estéticos. Las malas experiencias suelen ser más habituales con la aplicación del botox.

El paso del tiempo es un juez implacable. Y eso en la industria del cine, de la televisión y de la música significa que las nuevas generaciones vienen apretando por detrás con el don de la belleza y la juventud sumado a su talento. Es por ello que algunas celebrities apostaron por luchar contra el tiempo apoyándose en el botox para mejorar su aspecto físico. Durante un tiempo parecieron rejuvenecer pero al final 'el remedio resultó peor que la enfermedad'.

Nicole Kidman, Fergie, Nelly Furtado, Megan Fox, Sandra Bullock, Madonna, Kylie Minogue, Ashley Olsen, Renee Zellwegger o Catherine Zeta Jones son algunas de las mujeres que han perdido esa frescura que nos enamoró pero no por culpa del paso del tiempo sino de su obsesión por permanecer jóvenes. Pero no penséis que es sólo cuestión de chicas. Steven Tyler, Jon Bon Jovi o Mickey Rourke también buscaron la eterna juventud con no demasiado buen tino.