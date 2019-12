John Legend comparte las duras palabras que le dijo su hija y el motivo por el que cantó borracho

John Legend y Chrissy Teigen se han convertido en una pareja abanderada de la naturalidad más espontánea. Y eso tiene reflejo en sus redes sociales que carecen del artificio, filtro y postureo de otras parejas que poseen su mismo estatus de popularidad.

Por eso, siempre es divertido ver alguna de sus entrevistas. No se cortan a la hora de confesar los detalles de su día a día familiar. Y eso nos ha ayudado a saber lo dura que ha sido con el cantante su hija Luna, de tres años.

Legend estuvo en el programa A Little Late de Lilly Singh y reveló una dolorosa conversación que tuvo con su pequeña. “Ella me dijo un día: ‘Papá, Ariana Grande es una gran cantante. Tú no eres un gran cantante’”, reconoció. Menos mal que él se toma con humor estas cosas.

Todo comenzó cuando su madre le puso la colaboración que él hizo con Ariana Grande, la versión de La bella y la bestia. “Eventualmente ella se convirtió en una gran admiradora de Ariana y me está comparando desfavorablemente con Ariana Grande”, admitió.

Pero, también añadió que, de vez en cuando, también escucha sus canciones, eso sí, unas muy determinadas: “Además de escuchar a Ariana todo el tiempo, ella escucha mi álbum de Navidad”. Ya me veo a todos los artistas padres, haciendo villancicos para tener contentos a sus hijos.

También admitió que esa naturalidad es influencia de su mujer: “Creo que estar casado con Chrissy, en realidad, lo alienta porque es muy real todo el tiempo con sus seguidores. Si el otro día veías su twitter estuvo haciendo un Q&A solo porque tenía ganas de hacerlo”.

Claro que su mujer, a veces, le juega malas pasadas, como aquella en la que le grabó durante una fiesta en la que subió a cantar el escenario visiblemente ebrio. Muchos criticaron que no se sabía ni la letra de sus canciones. Eso sí, no ha tenido ningún problema en recordar las imágenes y explicarlas.

“Estaba borracho, pero no estaba tan borracho como para no saberme mis letras. Solo que cambié la letra para adaptarme al hecho de que llevaba un mono con mi cara puesta”, se justificó, “el día después de Halloween tomamos unas copas de vino. Y luego, al final de la noche, estábamos a punto de irnos y pasamos por la cabina del DJ y Chrissy dijo: ‘John, ese DJ probablemente tiene un micrófono…’. Y ahora soy famoso por cantar borracho”.