Natalia Sánchez comparte la receta para hacer una felicitación de navidad con niños

Desde que nuestra pequeña Teté de Los Serrano se convirtió en madre en la vida real, no ha dejado de compartir el aprendizaje del día a día en esta nueva etapa de vida. Una maternidad que se complicará en unos meses cuando llegue su segundo hij@.

Ahora que tenemos la Navidad encima, los niños cobran mayor protagonismo. Sin duda, estas fiestas con ellos cobran una mayor magia. Natalia Sánchez lo sabe y ya está metida de lleno en la faena de los preparativos. Y tira de lo tradicional, como marcan las fechas.

Se ha lanzado a preparar felicitaciones con su pequeña Lia. “Cuando tú quieres hacer postales de Navidad y ella solo quiere comerse la pintura...

😒🤦‍♀️ 🎨👅 (Manualidades con un bebé...🤦‍♀️) Suerte que era comestible (la pintura y la niña...😉)”, compartía.

“PD: Es un planazo con niñ@s! Y súper fácil de hacer. La idea es que entiendan que la pintura no se come, obviamente, pero si se llevan las manos a la boca, como hacen con TODO a esta edad, que por lo menos a ti no te de un infarto!😂☝️ [y sí, la #TrippTrapp me salva la vida para todo! Manualidades, comida, juegos, cuentos..!! Es verdad que así podemos hacer todo juntas y vale desde bebé hasta adulto ( #chairforlife ). Gracias por las recomendaciones!! Me encantaaaa! 🙏] “, añadía.

Y claro, muy bonito todo pero hace falta una receta para seguir los pasos y ella no ha dudado en compartirla también: “👉 Receta Pintura Comestible Casera: -1 taza de harina de maíz. -3 tazas de agua fría. -Colorante alimentario. Mezclas la harina y el agua en frío, lo pones a fuego lento (removiendo) hasta que espese, separas en recipientes y añades el colorante al gusto, dejas enfriar y... ¡AL LÍO! 😂”.

Ahora ya no hay excusa para no meter las manos en la masa. Su cuñada Aina Clotet le preguntaba: “Cuándo quedamos para que me enseñes 😊?”. Mientras que la actriz Lidia San José le daba un punto de vista más comercial al asunto: “Al Lío con Lía” como slogan de programa infantil, mola. 😍”.