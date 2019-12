El reto que Pilar Rubio no volverá a hacer en ‘El Hormiguero’

Pilar Rubio ha demostrado en El Hormiguero que es una chica todoterreno capaz de llevar a cabo cualquier reto que Pablo Motos le proponga. En el programa de Antena 3, la colaboradora ha tocado en directo con el Mägo de Oz, ha cortado una flecha a 180 km/h con una catana y ha batido varias veces su récord de apnea hasta aguantar cuatro minutos sin respirar bajo el agua.

Estos son algunos de los desafíos que ha resuelto con éxito, pero hay uno que no volverá a repetir. Y es que en una entrevista para El Mundo, la colaboradora ha confesado qué prueba no volverá hacer en el programa que capitanea Motos: "No haría nunca puenting. No lo voy a hacer, por mucho que Pablo nos lea".

El periodista le ha recordado entonces que ya se tiró de un quinto piso en El Hormiguero, a lo que ella ha contestado lo siguiente: "Lo sé, y por eso sé que no lo volvería a hacer".

Pilar Rubio y los haters

Pilar Rubio, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, también se ha pronunciado sobre los haters, aquellos usuarios de las redes sociales que se dedican a criticar a los demás de manera destructiva.

"No puedo leer todo lo que se dice de mí, no tengo tiempo ni de dormir", dice al respecto. "Pero no hay ninguna etiqueta que me pongan que me moleste... Hay opiniones para todos los gustos, y eso también es positivo. Yo creo contenido y recibo un feedback que me sirve mucho".