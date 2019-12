Nicky Jam disfruta de Nueva York lesionado pero con nueva novia

En 2018 Nicky Jam protagonizaba un divorcio millonario tras su ruptura con la modelo colombiana Angélica Cruz. Su matrimonio no había superado los 18 meses. Se dieron el ‘sí, quiero’ en 2017. Meses después lo celebraban con un fiestón lleno de amigos al que no faltaron vips como J Balvin o Vin Diesel. Pero lo suyo se acabó.

Ahora, un año después, Nicky Jam ya comparte su vida con una nueva modelo, 14 años menor que él. Se llama Cydney Moreau y este 19 de diciembre cumplirá los 25.

Hace unos días el reguetonero publicaba una foto con ella a la que agregaba un corazón dejando claro que volvía a estar enamorado. Ahora, una vez confirmada la relación, ya empiezan a compartir fotografías juntos más a menudo. “New York with my girl”, escribía junto a la última imagen que ha compartido de ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 16 Dic, 2019 a las 10:58 PST

Les podemos ver posando como una pareja más y él con bastón. Recordemos que hace un par de días nos informaba de que se había lesionado el tobillo jugando al baloncesto. Parece que va recuperándose aunque todavía no anda bien.

Volviendo a lo de la novia, hay que decir que Moreau nació en Luisiana (Estados Unidos) pero lleva dos años asentada en Miami, donde vive el músico. Durante su paso por la universidad, fue atleta profesional y se preparó en administración de empresas. Ahora trabaja como modelo y está fichada por una importante agencia situada en la Gran Manzana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cydney Moreau (@cydrrose) el 3 Nov, 2019 a las 1:29 PST

Parece que Jam puede hacer un buen balance de este 2019 en el que ha vuelto a encontrar el amor mientras que en lo profesional no deja de cosechar éxitos. En noviembre publicó su último álbum, Íntimo, y ha anunciado el regreso de Los Cangris para 2020, el dúo que formó con Daddy Yankee.