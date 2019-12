Lukas Graham: “Yo quería escribir una canción recordando que también está bien ser infeliz en Navidad”

Lukas Graham es un artista diferente, tal vez el haberse criado en Christiania, una comunidad hippie, le haya dado una visión diferente a la estándar. Le gusta mucho España y habla un poco nuestro idioma tras haber vivido un tiempo en Buenos Aires, y por eso disfruta de cada visita a nuestro país. Aprovechando su último paso por aquí hemos podido charlar y, una vez más, comprobar que este danés sigue siendo fiel a ese carácter tan particular que posee y que tiene su mejor reflejo en cada canción que hace.

Estamos en esas fechas tan especiales de Navidad que generan sentimientos muy contradictorios. Se fomenta la solidaridad mientras se consume sin medida. Lukas Graham ha lanzado un tema navideño pero que, como él, poco tiene que ver con lo que estamos acostumbrados y ha sido imposible no sacar el tema en la conversación.

Estamos casi en Navidad, época del año que querías destacar con una nueva canción llamada Here (For Christmas).

Sí. La Navidad es muy importante para mí y para mi familia. Todos en el mundo occidental celebramos la Navidad, pero en Christiania es la fiesta más grande del año.

Es una canción dedicada a alguien muy importante para ti. ¿Quién es esta persona?

Es William, alguien que ya no está con nosotros porque se quitó la vida hace casi dos años. Sentí realmente importante recordarle porque uno siempre puede escribir una canción navideña sobre tener una Navidad blanca, con cascabeles, regalos y buena comida. Pero yo quería escribir una canción recordando a todos que está bien ser infeliz en Navidad también. Puedes estar feliz y triste al mismo tiempo y nos pasa porque extrañamos mucho a William en Navidad.

Esta canción es como un viaje al pasado para recordar a los que se fueron. ¿Por qué has decidido hacer esta canción ahora?

Cuando escribo canciones, no sé qué estoy haciendo cuando las comienzo. Y esta canción fue escrita muy rápido, en una hora y media. Mientras la escribía era como ‘OK, esta es una canción sobre William y tiene sentido’. De alguna manera la forma en que extrañas a un amigo o alguien que ya no está puede ocurrirte en cualquier lugar como en un supermercado comprando comida, así es más fácil vincular las emociones a algo como la Navidad. Todos los años por esta época empiezo a pensar en él. Todo lo que hacemos me recuerda lo que solíamos hacer. Y hay tantas personas que lo pasan mal en Navidad y les resulta difícil hablar de eso porque todos dicen ‘Oh, no arruines el buen ambiente. No estés triste’. Y no es fácil.

Parece contradictorio que durante la Navidad, una época en la que supuestamente todos nos reunimos en familia, también es la época de mayor consumismo del año, ¿Qué piensas sobre eso?

Las cosas que compras no pueden hacerte realmente feliz; el dinero realmente no puede traerte felicidad. La felicidad es este sentimiento extraño que proviene de las galletas y las mantas blancas y el chocolate caliente, de un abrazo y un beso o alguien que te pregunte cómo estás. Creo que debemos mirar un poco más por dentro y no tanto por fuera. Es un cliché, pero es cierto.

Solo necesitamos comer un poco menos y dejar de comprar tanta ropa y consumir tantas cosas todo el tiempo. Yo estoy haciendo todo lo posible para limitar el uso de plástico, por ejemplo, no uso pajitas de plástico, ni tazas de café desechables.