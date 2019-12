Así suena la versión más inesperada de 'All I Want For Christmas'

Que Mariah Carey es la reina absoluta de la Navidad es algo que nadie pone en duda. Al menos en el terreno musical, ya que en el televisivo todo apunta a que Vanessa Hudgens le pisa los talones a la gran diva del pop... Sea como sea, con el permiso de todos los villancicos y canciones navideñas, All I Want For Christmas se sitúa año tras año como el hit indiscutible de la época. Aunque son otros muchos los que intentan quitarle la corona como Jonas Brothers, Kacey Musgraves, Katy Perry o Robbie Williams han probado suerte con sus singles repletos de campanillas. Sin embargo, All I Want For Christmas sigue en lo más alto como un clásico musical que hemos escuchado de mil formas, versiones, estilos, covers...pero nunca antes como ahora.

Una canción que no para de dar alegrías a Carey, más allá de los beneficios económicos que le reporta. En el año de su 25 aniversario, All I Want For Christmas ha vuelto a hacerse con el número 1 de la lista Billboard Hot 100. Un villancico que, a juzgar por sus logros, está muy lejos de pasar de moda.

El mashup más inesperado de All I Want For Christmas

¿Qué pasa si se junta la impecable y elegante voz de Mariah Carey con la oscuridad y el desgarrador sonido de Marilyn Manson? Por increíble que parezca el mashup más inesperado de todos los tiempos ha llegado a nuestros oídos. Con más de dos millones de visitas en YouTube y reacciones para todos los gustos, te animamos a que juzgues por ti mismo, aunque seguramente no te dejará indiferente.

La canción navideña más mezclada

Parece que el éxito más reseñable de la carrera de Mariah Carey combina con todo, ¡hasta con el mítico Freddie Mercury! Don’t Stop Christmas Now es el mashup que junta el clásico de la Navidad con uno de los temas más icónicos de Queen.