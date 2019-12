Dani Martín anuncia cuarta y última fecha para el WiZink Center

Lo de Dani Martín es de récord. El artista madrileño agotó la primera fecha (el 17 de octubre de 2020) para su concierto en el WiZink Center en tan solo hora y media. Visto el éxito, decidió lanzar dos nuevas fechas para Madrid (10 y 16 de octubre). ¿El resultado? Que las entradas también se agotaron a las pocas horas.

Pues bien, para todas aquellas personas que se han quedado sin entrada, ¡tenemos buenas noticias! Hay nueva fecha para el WiZink Center: el 9 de octubre. Las entradas saldrán a la venta este miércoles 18 de diciembre a partir de las 10 de la mañana como ha anunciado el propio solista en Anda ya! con Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá. Podrás cogerlas a través de su web oficial.

"Estoy muy feliz. ¡Cuánto tiempo sin hablar con vosotros! La cuarta y última fecha en Madrid va a ser el 9 de octubre del año que viene. Hoy salen a la venta, ahora a las 10 de la mañana salen a la venta en un centro comercial que tiene un triángulo verde que se llama El Corte Inglés y pueden comprarlas ahí. En menos de un mes hemos agotado 3 Wizink Center y esto no me había pasado nunca y menos después de 20 años. Es una sorpresa increíble habiendo sacado solo un single, quedan muchas sorpresas. He grabado el disco más bonito de mi vida y tengo muchas ganas de enseñarlas y de que la gente vea lo que hay detrás de Lo que me de la gana" ha contado esta mañana el músico madrileño en nuestro morning show.

Un éxito que no se esperaba dado su carácter algo pesimista: "Como sabes que soy un cagao y un inseguro normalmente solo pienso las cosas malas que pueden suceder y me voy preparando para las catástrofes que puedan suceder. Me ha sorprendido mucho. Ha sido increíble. No ha pasado un mes y tenemos la cuarta fecha. A la gente le ha encantado la canción porque es un sonido nuevo y diferente, he hecho lo que me ha apetecido y parece ser que a la gente le está gustando. Es una gira de LOS40. Muchas gracias a los andayeros y que seais felices en estas fiestas. ¡Todo el mundo a comprar entradas y a petarlo!"

Dani avanzó la noticia un día antes a través de sus redes sociales con un vídeo donde aparece delante del antiguo Palacio de los deportes enseñando cuatro dedos. Mientras que el cantante va entrando al edificio, suena su voz en Off dando las gracias a todos y todas por haberle apoyado en esta nueva etapa musical:

“No han pasado ni cuatro semanas y ya llevamos tres WiZinks. Gracias de corazón. Jamás hubiese imaginado esto cuando saqué las entradas. Vamos a estar a la altura del show, tenemos un disco precioso y me muero de ganas de devolveros todo el amor que me habéis dado. Mañana, cuarta y última fecha en Madrid”.

Por ahora solo hemos podido escuchar la canción de La Mentira, el primer single de su esperadísimo nuevo álbum. El cantante ha asegurado en el Global Show que presenta Tony Aguilar que se trata de un disco que no gustará “a sus compañeros de la música”. Tendremos que esperar para saber de lo qué está hablando.