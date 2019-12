Esto es lo que sucede cuando le dices a tu familia que no los verás en Navidad

Como todos sabemos, no hay cena de Navidad que se precie sin su poquito de tensión. Decimos que lo odiamos, pero luego no sabemos vivir sin ella, qué sería de las reuniones navideñas sin tu cuñado hablando de medio ambiente, tu padre quejándose de la política o tu madre cabreada por la última decisión del Gobierno. Está claro que en cada familia hay temas que mejor no tocar.

Por esta razón, y como sabemos que ya hay mucha gente con los sudores previos a estas eternas cenas y comidas, desde Anda Ya vamos a daros algún que otro consejillo, aunque probablemente ya no te quede nada por hacer, cada familia es un mundo y siempre son capaces de sorprendernos.

Para tener una merecida "noche de paz", primero debemos concienciarnos. Es necesario ir con buena energía sabiendo que los frentes serán varios y algunos dignos de analizar. Tú recuerda, calma y paciencia, si te lo tomas con humor conseguirás derribar a la bestia.

La técnica de llegar contento a la cena tiene sus lagunas, está bien ir con un toquecillo que anime el cotarro pero corres el peligro de no medir y pasarte. Esto puede provocar que comiences ya la cena con mala pata, sobre todo si empiezas a soltar alguna que otra cosa de las que luego te arrepientes.

Hay una cosa que será imposible conseguir, así que no luches contra ello. Tu abuela no saldrá de la cocina si quiere cocinar ella, ni agua el hirviendo consigue que cambie una de sus tradiciones culinarias. Es una batalla perdida, eso no quita que le eches un cable.

Otro asunto a evitar es el tema del dinerito, las herencias y temas de trabajo, sobre todo si es familiar. Sabemos que ya has vivido una de estas, así que seguro que no quieres volver a revivirlo.

Si nada de esto es suficiente, siempre tienes la opción de recurrir a los amigos. Una invitación a tiempo puede salvarte muchos problemas. Este comodín es crucial para que, por lo menos, tu familia aparente ser más tranquila y comedida de lo que realmente es.

Si aún así la cosa se pone tensa, sacad las panderetas y la zambomba, y entonad algún villancico, es el arma de destrucción masiva de malos rollos.

Siguiendo el tema de los dramas familiares, y para dar un disgusto previo a una familia por Navidad, hemos mandado a nuestro querido Karin Herrero a la calle para que haga de las suyas. Esta vez ha conseguido que su cómplice llame a sus familiares para decirles que no irá a la cena, no veas la que se ha liado... Los gritos, los disgustos y las risas están aseguradas así que ya sabes... ¡Pincha el vídeo y no te pierdas ni un segundo!