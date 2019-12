‘OT2020’: Esta es la fecha de estreno de la nueva edición

OT2020 tiene fecha de estreno y Nina lo ha revelado esta mañana en el matutino A partir de hoy: "La semana del 13 de enero, si no me equivoco", lanzaba la futura jurado del programa cuando Maxim Huerta le preguntaba por el día de comienzo. Un dato que todavía ni la cadena, ni el equipo de producción de Operación Triunfo habían desvelado.

¿El día exacto? Todavía no se sabe. Las ediciones anteriores fueron emitidas los lunes (OT2017) y los miércoles (OT2018) a partir de las 22:35, pero todo apunta a que muy pronto lo sabemos, ya que queda apenas un mes para que las puertas de la academia vuelvan a abrirse para otros 16 concursantes.

Ver esta publicación en Instagram Soy_ #OT2020 🎤❤ Una publicación compartida de OT 2020 (@operaciontriunfo) el 3 Dic, 2019 a las 5:04 PST

Nina ha vuelto por todo lo alto al clan OT como jurado de la próxima edición tras haber sido directora del programa durante las primeras etapas del concurso. "Cuando me lo propusieron no dudé ni un segundo, es como un regalo que me hace la vida", confesó cuando dio la noticia. Además, en el programa de TVE ha admitido que a pesar de haber pasado muchos años, siente que "nunca se fue de OT".

Así, aunque le parezca una idea bastante complicada, la cantante ya fue jurado en Pura magia, el concurso de magia que el año pasado emitía la cadena pública.