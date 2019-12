Actores y actrices que rechazaron papeles principales en ‘Star Wars’

El fenómeno Star Wars no deja de sorprendernos. La creciente división en torno al último capítulo de la saga iniciada por George Lucas en 1977, El ascenso de Skywalker, ha creado dos bandos enfrentados entre los fans: hay quienes la aman porque tiene un final redondo y hay quienes han criticado (como el director Rian Johnson) que es un mero producto fan service.

Mientras unos y otros se tiran los trastos a la cabeza, nosotros aprovechamos para hacer una selección de aquellos artistas que estuvieron a punto de conseguir papeles principales en la saga pero que, por infortunios del destino o malas decisiones, nunca estuvieron. ¿Os imagináis Star Wars con Sylvester Stallone en el papel de Han Solo? Nosotros tampoco.

Sylvester Stallone

Y ya que lo hemos mencionado, arrancamos con el actor de Rocky y Los mercenarios. Stallone hizo una audición con George Lucas para interpretar el personaje de Han Solo en las entregas originales. Sin embargo, en el momento de enfrentarse a los directores de casting y al propio Lucas, mientras leía sus líneas, sentía que ese papel no estaba hecho para él. Para romper la tensión y ahorrarles un mal trago, les dijo que lo rechazaba. "Esta cara no está hecha para el espacio", bromeó el actor. Por muy exótico que pudiera parecernos ver a Rocky Balboa junto a Luke Skywalker, debemos estar de acuerdo con la decisión de Stallone. Nadie imagina un Han Solo sin la cara de Harrison Ford.

Sylvester Stallone / Leon Bennett / Getty Images

Toshiro Mifune

Quizás no es demasiado conocido entre el público más juvenil, pero entre los años sesenta y ochenta fue considerado (y aún sigue siéndolo) uno de los mejores actores del mundo. Interpretó numerosos papeles bajo las órdenes de Akira Kurosawa. George Lucas, que era un gran fan del cine japonés (llegó a financiar una de las obras maestras del cinesta nipón, Ran), llamó a Mifune ofreciéndole los papeles de Darth Vader u Obi Wan Kenobi, según reveló su hija en una entrevista a The Hollywood Reporter. El actor rechazó los rechazó porque, según él, podría restarle credibilidad a sus famosas interpretaciones de samurái. ¿Fue una buena decisión? Probablemente sí, porque la carrera de Mifune continuó su meteórico ascenso en Japón.

Toshiro Mifune en una imagen de la película 'El reto del samurái', de John Frankenheimer / Fotograma de la película / CBS vía Getty Images

Leonardo DiCaprio

DiCaprio nunca ha sido muy fan de las sagas, y así se lo hizo saber a George Lucas cuando le llamó para obtener un papel en la segunda parte de la nueva trilogía, El ataque de los clones. "No me sentía demasiado preparado para embarcarme en una aventura de esas características", dijo posteriormente en un entrevista. ¿Habría hecho un mejor trabajo que Hayden Christensen como Anakin Skywalker? Desde luego, le habría dado un toque muy personal. Al igual que Ryan Philippe, quien fue un firme candidato a llevarse el papel.

El actor Leonardo DiCaprio durante una rueda de prensa de la película 'Origen', de Christopher Nolan / Kiyoshi Ota / Getty Images

Jodie Foster

¿Os imagináis a Leia con la voz y la pose de Jodie Foster? En aquel momento la actriz tenía quince años y estaba rodando Taxi Driver, así que tuvo que rechazar el papel, pero siempre fue una de las favoritas de Lucas para interpretar a Morgana. Finalmente Carrie Fisher se quedó con el personaje. "No creo que me arrepienta en mi lecho de muerte de no haber salido en Star Wars", dijo Foster durante una entrevista. Desde luego, su carrera habría transitado por otros derroteros de no haberse quedado con Scorsese.

La actriz Jodie Foster durante un acto de presentación del 40 aniversario de la película 'Taxi Driver', dirigida por Martin Scorsese / Gilbert Carrasquillo / FilmMagic vía Getty Images

Kurt Russell

¿A alguien le suena la serie de televisión The Quest? ¿No? Bien. No es de extrañar, porque tan solo tuvo una temporada y nadie se acuerda de ella. Al igual que Stallone, rechazó el papel de Han Solo. La diferencia es que Russell estaba entre los favoritos para llevárselo, pero dijo que no por unirse a la serie. Preguntado sobre si se arrepentía de no haber participado en la saga original, Russell dijo que no y sostuvo que era mejor no pensar en esas cosas porque al final uno puede acabar volviéndose loco. Y no le falta razón. Seguro que todavía tiene una espinita clavada en el corazón.

El actor Kurt Russell durante una sesión de fotos promocional de su película 'Dark Blue' / Richard Hartog / Los Angeles Times vía Getty Images

Al Pacino

Aunque se desconoce qué papel le ofrecieron, Pacino, que por aquel entonces ya había trabajado en El Padrino, Serpico y Tarde de Perros y era una de las estrellas con más renombre de la industria, sí confiesa arrepentirse de haber rechazado formar parte de la saga espacial. "Por aquel entonces me ofrecían cualquier papel. Debía elegir y rechazar constantemente. Fue una oportunidad perdida", lamenta el reputado actor, quien recientemente ha vuelto a la gran pantalla con El Irlandés bajo dirección de Martin Scorsese.

Al Pacino durante el evento conmemorativo del 45 aniversario de 'El Padrino' / Kevin Mazur / Getty Images para el Tribeca Film Festival

Christopher Walken

Él no rechazó el papel. Se batió con un desconocido Harrison Ford en la gran final, y este le ganó. Ambos eran los favoritos de George Lucas para dar vida a Han Solo. Walken, famoso por su maravillosa interpretación en El Cazador y un icono de la cultura moderna gracias a su breve (pero fundamental) papel en Pulp Fiction. se quedó a las puertas de encarnar uno de los héroes más queridos de la historia del cine.

Christopher Walken en una imagen de la película 'El cazador', de Michael Cimino, que le valió un Óscar a mejor actor de reparto / Fotograma de la película / Getty Images

Saoirse Ronan

La actriz de Mujercitas y Lady Bird hizo varias audiciones para la nueva trilogía de Disney iniciada por J. J. Abrams, pero el papel se lo arrebató una desconocida Daisy Ridley. "Aunque no me llevara el papel disfruté muchísimo durante las audiciones", explicaba. "Todo el mundo de mi edad optaba para esos papeles".

Saoirse Ronan posa durante la premiere de la película 'Mujercitas' en Londres (Reino Unido) / David M. Benett / WireImage vía Getty Images

Benicio del Toro

Rechazó el papel de Darth Maul en La amenaza fantasma después de que George Lucas recortara la mayor parte del diálogo del villano. El misterioso sicario galáctico que acabó con Quai Gon Jinn finalmente acabó en manos de Ray Park, un experto en artes marciales que, dicho sea de paso, lo hizo estupendamente. Sigue siendo el villano más aterrador de la saga, con perdón de Darth Vader.

Benicio del Toro en un evento promocional / Paul Archuleta / FilmMagic vía Getty Images

Michael Fassbender

¿Habría sido un mejor Kylo Ren que Adam Driver? Nunca lo sabremos. Ni siquiera estamos seguros de que ese fuera el rol que le ofreció J. J. Abrams para la nueva trilogía cuando le llamó para entrevistarlo. El actor confirmó que estaba en negociaciones para un papel principal en la saga, pero nunca concretó cuál. Sin embargo, las especulaciones de los fans indican que podría haber sido Ren.

El actor Michael Fassbender durante un acto promocional de la película 'Shame', de Steve McQueen / Steve Russell / Toronto Star vía Getty Images

Rooney Mara

La actriz de Los hombres que no amaban a las mujeres y Lion se entrevistó con Gareth Edwards para formar parte del equipo de Rogue One. Aunque estaba interesada en el papel y hubo bastante sintonía entre ambos, finalmente rechazó lo rechazó por falta de espacio en su agenda.