Aitana: “Era muy pidona y si no me regalaban lo que yo quería, me daba rabia”

Estamos en una de las épocas más especiales del año, la Navidad. Muchos son adictos a estas fiestas que destacan por la magia y la ilusión que transmiten pero, también tiene sus detractores. Aitana ha pasado por los dos extremos y nos ha confesado en cuál está ahora.

También nos ha hablado de cómo vive estas fechas con su familia, de qué tradiciones disfruta más o nos ha confesado lo que le ha pedido a los Reyes Magos.

¿Qué sentimientos te genera la Navidad?

He ido pasando por etapas. De pequeña me encantaba, sobre todo por los regalos y porque tenía fiesta en el cole. Más adelante, como que me daba rabia y tenía esa rebeldía de los adolescentes y decía ‘¿por qué tenemos que juntarnos toda la familia en Navidad y no nos juntamos antes?’. Que nos juntamos siempre, pero decir ‘yo quiero que nos juntemos, todos, una vez al mes’. Yo me acuerdo que lo decía con 16 o así, como que le cogí rabia a la Navidad. Ahora, sin pensarlo más, me gusta y ya está. Me gusta que se hagan regalos, que las ciudades estén llenas de luces, este ambiente navideño, los árboles…realmente me gusta. No es que diga ‘ahhhh’ pero me gusta… sí que me gusta, la verdad es que me gusta mucho.

¿Qué tradición de estas fechas te gusta más?

Las de siempre, Nochebuena, con la familia. El Caga Tió que es como un tronco de madera que tiene cara y tiene un gorro rojo de Navidad, le pones una manta encima y cantas una canción dándole palos y cuando ya la has cantado, sacas regalo de debajo de la manta porque los ha cagado. Hay gente que lo hace el 25, no sé qué día se hace, yo lo hago en Nochebuena.

¿Cuál es el plato estrella de las comidas o cenas familiares?

Mi madre hace Nochebuena, que siempre se hace en mi casa. Mi madre cambia cada año, no hay un plato estrella nunca. El bacalao, normalmente pescado para navidad aunque, no… a veces hace pato. Mi madre es muy cocinillas, le da rabia porque no tiene mucho tiempo para cocinar porque tiene mucho trabajo pero cuando tiene tiempo se hace unos platos que flipas.

¿Qué le has pedido a los Reyes Magos o a Papá Noel?

No he pedido nada, antes pedía mucho, es verdad, era muy pidona y si no me regalaban lo que yo quería, me daba rabia, pero eso está muy mal. Me acuerdo que siempre esperaba navidades para esperar el regalo grande. No me regalaban mucho, solo un regalo pero era lo que yo había querido durante todo el año. Llegaba ese día y me lo regalaban.

¿Recuerdas alguno de esos regalos?

Un piano, los Reyes Magos me trajeron el piano. Esa es otra, yo celebro Papá Noel y los Reyes Magos, no era lista ni nada.

¿Has decorado tu casa?

Todavía no he ido a mi casa de Barcelona. Yo siempre montaba el árbol con mi madre y creo que este año le ha tocado montarlo con mi padre. Y si no lo ha hecho me tocará hacerlo ahora cuando llegue. El año pasado lo monté con mi primo en su casa, mi primo Javi que es como mi hermano. Y en mi casa de Madrid he puesto algunas luces, es muy adolescente tenerlo todo a última hora…aunque ya no soy tan adolescente, son 20 años.

¿Dónde sueles tomar las uvas?

Las tomamos siempre en casa de mi tía Carmen, mi tía por parte de mi madre.

¿Este año también?

Este año me voy a dividir un poco. Voy a estar con mi familia pero me voy a dividir un poco.