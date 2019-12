17 de 30 Divinely Uninspired To A Hellish Extent además de ser un verdadero trabalenguas para nosotros, los DJs de LOS40, también es el título del primer álbum de Lewis Capaldi, uno de los discos del año. El escocés, de tan solo 23 años, se ha graduado en el mercado musical internacional con 12 canciones escritas por él, donde, no os voy a engañar, no habla de alegrías precisamente. El desamor es el tema principal, un tema donde la poderosa voz de Capaldi se mueve a la perfección. Canciones como Hold Me While You Wait o Lost On You, junto con Someone You Loved, el single por excelencia de este disco, justifican el éxito en ventas que ha tenido en tan solo medio año. Por cierto, hace unas semanas se ha reeditado con material extra. De lo mejor del 2019 sin duda. (David Álvarez. DJ de LOS40)