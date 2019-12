Cinco consejos para triunfar en la cena de empresa

Estos días en las empresas están un poquito más animadas de lo normal, esos días en los que parece que se vive en un viernes continuo. Estos días se celebran las queridas, y a la vez odiadas, cenas de Navidad.

Estos días pueden ser perfectos para fortalecer los lazos entre los compañeros de trabajo, y cuando se hace más fuerte el sentimiento de pertenencia a la plantilla. Aunque claro, de estas cenas también pueden salir cosas que nos pueden causar algún que otro problemilla. Ya os imagináis de qué hablamos, esos brindis que pueden llevar a que salgan conversaciones que no viene a cuento o incluso a que surjan los clásicos líos amorosos entre compañeros.

En fin, esta puede ser la mejor o la peor noche del año, según cómo te lo plantees y como actúes. Por este motivo, hemos querido tratar este tema en Anda Ya, porque hay historias para aburrir y drama y buenos momentos para rato.

Entre las historias que nos han llegado tenemos un 'sinpa' masivo que acaba en boda, una equivocación que estropeó toda una cena de empresa o una cena que duró más que una boda gitana. Si no quieres perderte cómo han acabado estas historias, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

Si tu cena aún no ha llegado y sigues indeciso, desde Anda Ya te animamos a que no te lo pienses y vayas, nunca sabes lo que puede pasar. Pero eso sí, estos consejos son indispensables para que repitas y que no tengas un añito complicado en el trabajo.

Lo primero disfruta, pero con moderación. Al igual que sucede en la cena de Navidad muchos tiran por beber un poquillo para hacer frente a las conversaciones incómodas y los debates acalorados, pero esto tiene sus lagunas. No te pases, puedes provocar el efecto contrario.

Sabemos que querrás ir elegante, pero hay que medir. Es una noche para ir con tus mejores galas, pero no las que guardas para las bodas familiares, ni tampoco para la Noche Vieja. Arregladito pero discreto que tampoco queremos ser el centro de la cena por nuestro atuendo.

Con quién asistes es importante, en ocasiones estas cenas se abren para que lleves acompañante, pero debes pensar que, aunque sea una cena desenfadada sigues estando en tu entorno de trabajo. Así que igual es mejor medir con las compañías.

Después debes ser inteligente e intentar escoger un lugar estratégico en la cena, rodéate de quien te llevas bien pero no te alejes de esos compañeros con los que te gustaría estrechar lazos, puede ser hasta una oportunidad para progresar en el trabajo.

Y bueno, si os toca ir obligados, ya sabéis, es gratis. Disfruta, come hasta reventar y cuando veas que ya se empiezan a ir prepara tu plan de huida.

