Fernando Guallar: “Velvet me ha ayudado a entenderme mejor”

Estrenando el capítulo final de Velvet Colección y en pleno rodaje de la película musical Explota explota. Nos encontramos con Fernando Guallar aprovechando que nuestros amigos de MADMENMAG le han entrevistado, para someterle a un cuestionario en el que conocer un poco más de él y de sus gustos musicales.

Uno de los guaperas oficiales de la televisión en España nos responde a todas nuestras preguntas ¡No te lo pierdas!

Fernando Guallar / Madmenmag

¿Cómo afrontas este nuevo proyecto?

Velvet ha sido una etapa que me ha ayudado a entenderme mejor y a saber lo que quiero hacer. Me lo he pasado realmente bien y he conectado con gente muy bonita. Nos despedimos definitivamente con la emisión del capítulo especial el próximo 20 de Diciembre en Movistar+ y creo que va a ser muy emocionante.

Ahora centrado en lo siguiente; estoy rodando una comedia musical con Tornasol Films a las órdenes de Nacho Álvarez. Todas las canciones de la película son de Raffaella Carrà así que os podéis imaginar lo bien que lo estamos pasando.

Cuéntanos... ¿cómo es tu personaje en Explota Explota?

Pablo es un hombre chapado a la antigua pero con ganas de cambiar las cosas. Es muy familiar y sigue la estela de su padre por lo que no es suficientemente capaz de elegir su propio camino. María (Íngrid García Jonsson) llegará a su vida para ordenarle las ideas y ayudarle a ser lo que es, sin miedo.

¿Vamos a ver tu faceta más musical?

Aunque Pablo no lleva el peso musical de la película, veremos como se va soltando y acabará contagiándose de toda la energía musical.

¿Alguna vez te habías lanzado a cantar y bailar en público?

Bailar en público siempre, me gusta mucho bailar y no tengo ningún pudor con ello. Cantar... no es uno de mis fuertes y prefiero que se quede en algo más íntimo aunque con Explota explota me he lanzado al vacío. Veremos si ha merecido la pena.

Si tu vida fuese un musical, ¿cuál sería?

Billy Elliot: un sueño, la familia, la lucha y la perseverancia.

¿Y si fuese una canción?

Run Boy Run de Woodkid.

¿Qué canción no te quitas últimamente de la cabeza?

Paris de The Chainsmokers.

Terminas Velvet y ya tienes nuevo proyecto, ¿hay algo más que tengas entre manos?

Por ahora estoy centrado en la película pero creo que el 2020 va a ser bastante interesante.

Di una canción que te encantaba y ahora no puedes escuchar

Love Lost de The Temper Trap. Es una de las canciones más bonitas del mundo pero, hoy por hoy, me duele escucharla de nuevo.

¿Con qué cantante te gustaría hacer un dúo?

Por el bien de su carrera musical, con ninguno.

Di una canción que te haga bailar

He bailado mucho (y lo seguiré haciendo) con Memories de David Guetta. Major Lazer también me lleva al límite con casi todo lo que hace.

Fernando Guallar / Madmenmag

¿Cuál fue el último concierto al que has ido?

Voy a muchísimos festivales de música para ver a varios grupos pero el último al que he ido a ver expresamente ha sido Izal y su mujer de verde.

Si tuvieras que elegir un cantante o grupo favorito, ¿quién sería?

Es literalmente imposible que te conteste a esta pregunta. Soy incapaz de decantarme por uno y lo veo innecesario.

Qué prefieres, ¿no volver a escuchar más tu canción favorita y tener vía libre de música o estar toda la vida escuchando tu canción favorita pero no poder escuchar nada más?

Me quedo con la primera opción... voy cambiando y evolucionando, como mis gustos. Hay algunas canciones que son eternas (Aretha, por ejemplo, siempre presente), y luego hay algunas más "capricho" que te da una temporada por ellas y luego pasas a otra. Una de estas últimas fue Girls Like You de Maroon5.

La primera canción que te aprendiste

Te mentiría porque no me acuerdo, supongo que alguna nana. Pero la primera canción que me he aprendido en francés es Le chant des Sirènes de Fréro Delavega y suelo escucharla a diario.

Un cantante que pensabas que no te iba a gustar y luego te enganchó

Antonio Vega. Recuerdo algo de escepticismo al principio y ahora escucharle me parece un placer.

Un concierto al que te gustaría ir

Coldplay en directo creo que me puede hacer volar.

Si tu vida fuese una BSO, ¿cuál sería?

Tendría que haber un piano de por medio y te diría Intouchable de Ludovico Einaudi. Pero si soy sincero, en mi vida hay bastante más ruido y es mucho más inestable así que me quedo con la frenética BSO de Avatar de James Horner. Pelos de punta siempre.