El último plantón de ‘First Dates’: “Tío, yo no soy tan maleducada”

Seamos realistas, First Dates es uno de los programas que más momentos “tierra trágame” nos ha regalado en los últimos años. El famoso access prime time de cuatro ha vuelto a sorprendernos este miércoles con una cita que no terminó del todo bien, sobre todo para ella.

José María acudió al programa con la intención de encontrar el amor,(como todos, ¿no?), y de describió a sí mismo como una persona a la que le gusta mucho el cachondeo aunque sea bastante madura. Además, aseguró que le gusta “decir las cosas claras”.

Cuando vio a Rocío, su cita de aquella noche, se quedó sin palabras. Eso sí, las dijo delante de la cámara: “El físico para mí es importante porque eso es como si en tu casa quieres comer jamón y te ponen lentejas. Al final vas a casa de otros a comer jamón”. Un comentario bastante duro.

Rocío, por su parte, intentó hablar con el chico para romper el hielo, haciéndole preguntas. Eso sí, él no puso nada por su parte y no se llegó a sentar. “Yo soy una persona clara y sé que si me siento se me va a notar en la cara que no estoy a gusto”, aseguró José María, otra vez ante las cámaras.

Carlos Sobera, el presentador, al ver que la cosa no iba bien se acercó a la mesa para preguntar que le ocurría a José María. “Sinceramente, no me gusta”, soltó el sevillano en la mesa delante de su cita.

Carlos le preguntó directamente si eso quería decir que no iba a sentarse con la chica a lo que el comensal respondió: “No, no me sentaría. No es mi prototipo. Lo siento. Igual como amiga puede ser de escándalo, pero como pareja, no”. Con estas palabras, el joven abandonó el restaurante.

Aunque Rocío aguantó el tipo delante de José María, una vez ante la cámara, se le escaparon las lágrimas: “Tío, yo tampoco soy tan maleducada, ¿sabes?”.

Sobera invitó a la joven a acudir otro día al programa, ya que en ese momento no tenía otra cita para ella. “No hay problema”, ha asegurado la joven. Esperemos que, al menos, la siguiente persona sea un poquito más educada con Rocío.