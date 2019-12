Rosalía, Jose Luis Perales y el reggaetón: ¿Quiénes han liderado las listas de ventas en 2019?

All I want for Christmas is you de Mariah Carey, entre otros villancicos, formaron parte de las listas prenavideñas más vendidas. De esto hace unos años y el mercado musical ha cambiado y mucho. José Luis Perales ostenta el segundo álbum físico más vendido a días de celebrar la llegada de Santa Claus, Papá Noel u Olentzero.

José Luis Perales es la Mariah Carey española

Quien lidera a solo unos días de acabar el año 2019 las listas de trabajos en formato físico es Alejandro Sanz con su #ElDisco con el mayor aumento en lista de la última semana.

Las listas de ventas de formatos físicos representan aún una realidad importante y paralela al mercado dominante: el streaming, donde el estilo dominante se aleja bastante del autor de ¿Y cómo es él?.

Comienzos de 2019

Para encontrar una coincidencia entre ambos mercados, el físico y el digital, tenemos que tirar de la onmipresente Rosalía. La cantante catalana comenzó el año 2019 situando su disco El mal querer en cuarta posición en el mercado de ventas físico. En el streaming, su trabajo se quedaba en segunda posición.

En LOS40 ya hemos abordado estas diferencias entre mercados físicos y digitales con datos anteriores, pero si por algo destaca este 2019 es por abrir la brecha entre ambos mundos de manera clarividente.

Según los datos de ventas aportados por Promusicae, la música latina es la reina de los mercados digitales: Bad Bunny, Rosalía o J Balvin forman parte de los top de ventas en las diferentes plataformas de streaming, que alberga Apple Music, Spotify, Napster o Google Play.

El verano

Sin embargo, el conjunto de medición de datos distorsiona el calado ‘millennial’ claro que tiene Spotify. Mientras en la totalidad de las plataformas de streaming el verano estaba marcado por J Balvin o Aitana, también se colaban Leiva o Natalia Lacunza. En Spotify ninguno de los dos últimos autores figuran entre las 200 entradas con más escuchas.

Hacia finales de año

Similar tendencia ocurre a finales de año: mientras Alejandro Sanz, Melendi, José Luis Perales o El Barrio son los grupos que copan el inicio de lista, es difícil encontrar alguno de estos artistas en el mercado digital.

El único que resiste en ambos formatos es Melendi, con su trabajo 10-20-40, que consigue una digna cuarta plaza en el mercado digital de discos a escasos días de finalizar este año. Pero la lista está llena de grupos con estilos muy diferentes al mercado físico: Ozuna lidera, seguido de Beret, Billie Elish o Coldplay.

Echando un vistazo a los últimos datos ofrecidos por Spotify Charts, podemos comprobar que, en materia de escuchas de canciones concretas, el mercado se aleja aún más de un estilo de música pop y se acerca a la latina y el reggaeton.

Karol G, Omar Montes, Bad Gyal y Bad Bunny son los artistas más escuchados en la macroplataforma de streaming. Y como ejemplo, para encontrar a Billie Elish hay que moverse hasta el puesto 78 de la semana. Coldplay no está entre los 200 más escuchados.

Y aunque José Luis Perales lo parezca, el All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey resiste a los años y cada Navidad asoma, más o menos tímido, en las listas de temas más escuchados. En la última semana, los más navideños han llevado al tema de la diva al puesto 78 de la lista de Spotify España.