Yotuel Romero: “Cuando escucho a Don Patricio veo mucha esencia de Orishas”

Yotuel Romero lleva prácticamente toda la vida dentro de la industria musical. Canta, baila, actúa y ahora celebra los 20 años del nacimiento Orishas, el grupo que comparte con Ruzzo y Roldán, y con el que ha recorrido gran parte del mundo.

La pasión que este músico siente por Cuba, su país natal, es innegable. Habla de él con el corazón en la mano, así como de Orishas, donde está muy orgulloso de poder pertenecer. Así, la banda acaba de publicar su canción más íntima: Cuba no se fue de mí, en la que plasma el amor que siente por el lugar que les vio nacer. Él mismo define este tema como el más especial de su carrera y el resurgir del primer grupo que mezcló el rap con el sonido tradicional cubano.

Pregunta: Lo primero, felicitarte por estos 20 años de Orishas. ¿Cómo nació Cuba no se fue de mí?

Respuesta: Muchas gracias. Cuba no se fue de mí nace por esa reivindicación que cuenta que han pasado 20 años desde que nació Orishas, y desde que Cuba no se fue de nosotros. El hecho de fusionar el rap que hacíamos con antecedentes cubanos, el tener la sensación que teníamos cuando arrancamos, es que Cuba nunca se fue de nosotros. La música sonaba así a pesar de que Orishas es un grupo parisino de origen cubano, lo que logró que esta música tuviera este sello. Esta canción es una celebración a esos 20 años de trabajo que hemos intentado repartir por todo el mundo.

P: El video está grabado entre París y Cuba, ¿son vuestros lugares más especiales?

R: Está grabado en París y en todo Cuba: Santiago, Pinar del Río, La Habana… yo creo que lo mayor se grabó en París. El video rinde homenaje y culto a esta ciudad que nos creó, nos formo como banda y nos alineó a cumplir nuestros sueños. Fue París quien fraguó esta energía para que nos encontráramos allí y crear un proyecto para el mundo entero.

P: ¿Cómo os conocisteis?

R: Ruzzo y yo veníamos de un grupo de rap cubano que se llamaba Amenaza, uno de los grupos de hip-hip más top que había en Cuba y a Roldán le conocimos en París. Él tocaba en varias agrupaciones de música tradicional cubana y, bueno, allí también coincidimos con Flaco-Pro, exintegrante de Orishas. Ahí decidimos meterle mano a lo que es el concepto del grupo.

P: ¿Cómo crees que habéis evolucionado en estos años? ¿En qué ha cambiado Orishas?

R: Hemos cambiado en que nos hemos puesto más grandes, pero en sí la esencia no ha cambiado. Es más, el sonido, lo más increíble que tiene es que hoy en día ha alimentado a muchos cantantes urbanos que están haciendo música. Cuando escucho a Don patricio veo que hay mucha esencia en su música. Orishas no solamente creó una tendencia sino que traspasó fronteras. Que hoy en día haya artistas que utilicen la música de Orishas para indicar quienes son, aunque no sean latinos, y decir: "amamos esta música", a mí me da mucho placer.

P: ¿Qué tenéis preparado para el 20 aniversario?

R: Muchos shows, conciertos... tocar es lo que nos alimenta. Nos encantan los shows, el contacto directo con los fans. Estamos preparando una música que vera la luz en 2021, pero este 2020 será de mucho espectáculo y mucho live.

P: ¿Tenéis ganas?

R: Las ganas nunca se van, siempre están ahí. Esa adrenalina que después de 20 años tienes que seguir alimentando es como una droga. Es un chute que necesitas para seguir dándole felicidad a tu vida.

P: ¿Cómo será el nuevo disco? ¿Os habéis atrevido con nuevos sonidos?

R: Los artistas cuando están en un mercado se tienen que reciclar, y yo digo que lo más increíble que ha hecho Orishas en 20 años para reciclarse es seguir siendo Orishas.

P: ¿Veremos algo que nunca hemos visto de Orishas?

R: Siempre hemos sido propulsores de la música, siempre hemos combinado y mezclado. Orishas es una banda que siempre va a intentar hacer una fusión con su música sin perder el fifty-fifty: la parte más digital y también la más orgánica de las canciones.

P: Será un álbum de colaboraciones, ¿puedes darnos algún nombre?

R: Por supuesto, tendremos un tema con Beatriz Luengo, con Rozalen, y muchas más que están por confirmar. Hay mucha música con cantantes que nos gustan y admiramos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Orishas Oficial 🇨🇺 (@orishasoficial) el 27 Sep, 2019 a las 7:42 PDT

P: Has nombrado antes a Don Patricio… ¿aparece este nombre en la lista?

R: Quién sabe, me gusta mucho Don Patricio, ¿por qué no? Claro, porqué no trabajar con esa gente que nos respeta tanto, y que también le hemos servido de inspiración. Hemos hablado con Don patricio, Locoplaya, Maikel Delacalle, a quien admiramos mucho, además que son canarios. Sabes que Orishas y canarios es un clásico, una reliquia musical que la gente ama. Colaborar con ellos para mí seria una bendición, un placer. Hay cercanía, no solamente musical, sino también a la hora de hablar, y eso se nota mucho a la hora de hacer cosas juntos.

P: ¿Os veremos pronto por España?

R: Por supuesto, España es un lugar de culto donde mínimamente al año haremos 30 fechas. Amamos a España, nos encanta y nos sentimos como en casa.

P: Si tuvieras que elegir una canción de toda tu carrera, ¿cuál sería?

R: Cuba no se fue de mí. Es un poco egoísta porque tenemos tantas canciones lindas y bellas... pero siento que esta canción es la expresión que ha creado al grupo. No hay expresión más clara para definirnos que eso. Es el sentir y el resurgir de Orishas.

P: Alguna meta que tengáis con este nuevo proyecto

R: Todas las del mundo. Al 2020 le soñamos seguir activando fanáticos, haciendo canciones y buenos shows. De eso se trata la vida, de seguir enseñando.

P: ¿Cómo vas a celebrar la Navidad?

R: En Cuba la Navidad es apagada y triste, a mí me enseñó la Navidad Paris. En esa época, la Navidad para mí empezó a cobrar belleza, luz, familiaridad, mucho amor… y eso es una cosa tan bonita y tan bella que qué pena que eso en mí país no se ve.