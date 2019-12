Phil Collins, Sheryl Crow, Enya... Las mejores canciones nominadas en la historia de los Globos de Oro (Vol. II)

Esta semana damos continuidad a las mejores canciones nominadas a los Globos de Oro. Los premios del cine y la televisión de Hollywood han tenido en su quiniela a lo largo de estos años temazos de nuestros artistas favoritos optando a la preciada estatuilla. Algunos se la han llevado, y otros, aún sin ganar, han corrido buena suerte con canciones imperecederas.

I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU, de STEVIE WONDER. Faith, su canción junto a Ariana Grande para la banda sonora de la película de animación SING también estuvo nominada. El tema principal para La Mujer de Rojo, de cuando hace la friolera de 35 años las llamadas telefónicas para decir te quiero aún no habían sido sustituídas por notas de audio de whatsapp, también lo estuvo (además de en el número uno del Billboard durante tres semanas) y es que Stevie se ha paseado por más de un soundtrack, como el de Las Aventuras de Pinocho con Kiss Lonely Goodbye. Pero ciertamente Kelly LeBrock era inolvidable y hasta Sacha Distel hizo una versión en francés. Y sí, Stevie se llevó el Oscar ese año.

THE HANDS THAT BUILT AMERICA, de U2. La banda irlandesa se llevó el galardón en 2014 por Ordinary Love, su canción original para el film sobre Mandela, derrotando en la categoría a Taylor Swift y Coldplay. En 2002, ganaron con este tema de Gangs of New York, donde también competían con pesos pesados como Madonna, Bryan Adams, Paul Simon o Eminem. Y como no hay dos sin tres, en 2009 fueron nominados por su tema Winter.

FLASHDANCE, WHAT A FEELING, de IRENE CARA. En 1984, la mejor canción original para los Globos de Oro fue a parar a este clásico y joya retro compuesto por Giorgio Moroder e Irene Cara. Otro tema que no sólo arrasó en los premios dorados, sino que también hizo pleno en los Oscar.

MAY IT BE, DE ENYA. La Comunidad del Anillo contó con las melodías de Enya en su adaptación cinematográfica, que evoca a la misma fantasía a la que pretenden trasladarnos los libros sobre los elfos y hobbits más conocidos. No nos extrañó la elección, ya que la cantante hace uso de diversas lenguas en sus canciones, como el gaélico o el latín, además de idiomas ficticios como el Quenya y el Sindarin. Tiene hasta una canción en japonés. ¡Por Gondor!

NO MORE LONELY NIGHTS, de PAUL MCCARTNEY. "El cine de animación no es sólo para niños, sino también para mayores que se drogan". Ésta fue la perla que soltó en la ceremonia de los Globos de Oro Sir Paul al entregar el premio a UP, mientras que rivalizaba en categoría con Leona Lewis. Anteriormente, había ganado con No More Lonely Nights el Globo de Oro y el BAFTA.

I´VE SEEN IT ALL, DE BJÖRK. Cómo olvidar la falda de Michael Jackson que lució en 2001 la islandesa más extravagante y a la par esperada en cualquier red carpet que se precie. Cómo olvidar cuando apareció con un cisne encima de un vestido. Cómo olvidar su conmovedora banda sonora para la peli que también protagonizaba, Bailar en la oscuridad.

9 TO 5, DE DOLLY PARTON. Linda Perry y Dolly Parton no pudieron con Lady Gaga el pasado año, a pesar del temazo que se marcaron con Girl in the movies. La diva máxima de la música country fue justamente nominada anteriormente con la inmortal 9 to 5, en cuyo videoclip salían Lily Tomlin y Jane Fonda.

YOU´LL BE IN MY HEART, DE PHIL COLLINS. Posee dos Globos de Oro por su aportación en bandas sonoras, y también es acreedor de un Oscar. Cantó la banda sonora de Tarzán hasta en cinco idiomas diferentes.

TOMORROW NEVER DIES, DE SHERYL CROW. En 007, el mañana nunca muere, Sheryl Crow era la encargada de ponerle música a las andanzas de un James Bond protagonizado por Pierce Brosnan.

I FINALLY FOUND SOMEONE, DE BRYAN ADAMS Y BARBRA STREISSAND.

La incursión de Barbra como directora en El Amor Tiene Dos Caras, le valió a la comedia romántica la nominación por este tema de la dire y prota junto al siempre correcto Bryan Adams.