Jessie J y Channing Tatum rompen su relación

La cantante y el actor no acabarán el año juntos. Jessie J y Channing Tatum comenzaron su relación allá por octubre de 2018 y, desde entonces, han sido múltiples las ocasiones en las que tímidamente han mostrado su amor en público. Pero el amor parece haber acabado para ellos.

Así lo ha anunciado una fuente a US Weekly, según las palabras recogidas por Entertainment Tonight, quien añade que han acabado su relación en buenos términos, manteniendo así un lazo de amistad irrompible.

Como mencionamos en líneas anteriores, ambas celebridades decidieron comenzar una bonita historia de amor en octubre de 2018. Desde entonces, han recibido comentarios de todo tipo por parte de la opinión pública. Algunos, incluso, comparaban a la cantante con la exmujer de Channing Tatum, algo que no agradó del todo a Jessie J.

"Hay una historia que he leído que se repite una y otra vez durante unas semanas que me compara a mí directamente con otra preciosa mujer basándose en nuestros looks y la gente eligiendo quién es más guapa. Estoy muy decepcionada y avergonzada de que mi nombre esté involucrado. No lo apoyo para nada", explicó en sus redes sociales.

Hemos de recordar que las redes se han convertido en el principal escaparte de su relación, pues han sido varias las ocasiones en que se han enviado apoyo mutuo a través de ellas. Una prueba evidente de que ambos formaban la naranja completa.

Y es que aunque ni Channing ni Jessie se hayan pronunciado al respecto de esta novedad sobre su relación, todo apunta a que ya no tendremos más contenidos de la pareja en la red. ¡Fue bonito mientras duró!