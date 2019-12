Óscar Casas y Begoña Vargas lo vuelven a dar todo bailando (y ahora disfrazados)

Óscar Casas y Begoña Vargas se han convertido en una de las parejas más envidiables y seguidas de este 2019. Y no es para menos, porque este par de guapos actúa y baila divinamente, algo que no paran de enseñarnos en sus redes sociales.

La pareja dejó alucinado a todo el mundo con su baile de La Rubia de Omar Montes en una boda a finales de verano, donde nos dejaron claro que la compenetración entre ambos va mucho más allá de su amor. Y ahora, lo han vuelto a hacer en la fiesta de cumpleaños de ella, esta vez disfrazados de Grease para bailar el You're the One That I want.

Óscar Casas y Begoña Vargas en su Instagram Stories / @oscar_casas_

"Muchísimas felicidades mi niña, te quiero", felicitó el pasado jueves Óscar en redes sociales a su chica por su 20 cumpleaños, junto a una imagen de ambos dándose un romántico beso. Y con motivo de esta celebración, la actriz de La otra mirada celebró una icónica fiesta donde reunió a sus mejores amigos disfrazados de reconocidos personajes.

Óscar y Bego decidieron reencarnar a Danny Zuko y Sandy Olson, de Grease, y la verdad es que los disfraces están muy, muy logrados: ella con unos rizos rubios y toda de negro, y él con el pelo al puro estilo John Travolta.