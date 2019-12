Todos los artistas del panorama internacional han pasado ya por el querido formato de 'cantar en el coche' de James Corden, el Carpool Karaoke: Lady Gaga, Adele, Jonas Brothers... Y ahora le ha llegado el turno a Billie Eilish.

Como de costumbre, al igual que subió a un avión a Kanye West o se fue a probarse vestidos de novia con Iggy Azalea; el presentador no ha querido perder la oportunidad de hacer algo diferente con la joven cantante estadounidense -obviando una improvisada cover a capella del éxito de Justin Bieber, Baby-, y es por eso que han hecho una parada en su propia casa.

Con la excusa de ver el lugar donde se grabó el ya exitoso where we all fall asleep, where do we go?, ambos entraron en la casa de la familia para ver el cuarto de la cantante, donde junto a su hermano Finneas se ocuparon de crear el disco de arriba a abajo. Puedes verlo a partir del minuto 9:45:

Así es la casa (y la espeluznante mascota) de Billie Eilish

Destacando sus coloridos cojines y una habitación de lo más normal -poco que ver con la excentricidad de su música-, Billie quiso mostrarle a Corden su mascota, una tarántula a la que parece tenerle especial cariño. No dudó en dejársela en la mano al presentador, que casi entra en pánico mientras apenas se movía para no alterar al arácnido.

La visita al hogar de Eilish acabó con la intervención de su madre en su cuarto, mostrando un notable orgullo por su hija. Corden, por su parte, no pudo evitar emocionarse: "Chicas, creo que necesito entrar en esta familia".