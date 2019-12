Amparo Llanos (Dover y New Day) nos recomienda sus siete canciones para la semana

Voz y guitarra de NEW DAY, la icónica Amparo era una de las Llanos que fundó y formó parte de la mítica banda Dover, que se disolvieron tras 24 años juntos. Ahora los que la acompañan son Samuel Titos (también ex-componente de los creadores del Devil came to me y que está junto a Amparo en su nueva formación) al bajo y Jota Armijos a la batería, y al gran público actual no le sorprende la presencia de una mujer rockera sobre un escenario. Los tiempos han cambiado, el panorama musical también, pero su genuino instinto de supervivencia hace que su continuidad artística siga sucediendo, bebiendo de muchas y diversas fuentes musicales, que hoy nos desvela recomendándonos siete canciones para los próximos días.

LAS RECOMENDACIONES DE AMPARO LLANOS

Electric Light Orchestra, LIVIN´THING. "Cuando tenía 13 años mis padres me mandaron un mes a aprender inglés en Falmouth, al sur de Inglaterra. La primera tarde fuimos todas y todos los estudiantes a una discoteca para adolescentes y cuando pincharon Livin´ Thing sufrí un flechazo instantáneo, pensé que era lo mejor que había escuchado nunca después de Los Beatles, claro. ¡Me sigue pareciendo buenísima!

The Cuts, KIK. "The Cuts fue un grupo madrileño que grabó su primera maqueta a mediados del año 2004, grabaron su primer disco a mediados del 2005 y se separaron a mediados del 2006 sin haber llegado siquiera a publicarlo. Es imposible encontrar sus canciones en internet; no dejaron rastro alguno envueltos en un halo de misterio, salvo el recuerdo que tienen las afortunadas y afortunados que les vieron en directo. Yo fui una de esas afortunadas, entre otras cosas porque la compositora y cantante de The Cuts era mi hermana, Nieves Llanos. KIKI es fresca y llena de energía, con una melodía irresistible. Judgad vosotras y vosotros, ¿a que no exagero?"

(Amparo nos ha enviado un archivo sonoro que constata lo que dice. ¡Fabulosos!)

Mecano, TE BUSQUÉ. "¡Mi canción favorita de Mecano! Instantáneamente me retrotrae a una época idílica de mi vida con 21 años, o tal vez sea que así es como la recuerdo yo, porque ya sabemos que la memoria inventa que da gusto. TE BUSQUÉ, tiene, en mi opinión una de las mejores letras que se han escrito nunca en castellano y cada vez que la escucho pienso en lo inimitable que era Ana Torroja."

Elastica, WAKING UP. "Mi hermana Cristina y yo éramos muy muy fans de Elastica. WAKING UP tiene esa curiosa cualidad que tienen las buenas canciones pop: la escuchas y piensas que la has oído antes pero no caes, te recuerda a mil cosas pero a la vez te produce la emoción de lo absolutamente nuevo, ¿no os ha pasado alguna vez? A mí me pasó con Waking up y su aire tan británico y tan fresco.Tuvimos la suerte de verlas en la sala Revólver y salimos enamoradas de ellas. No se puede ser más cool y mas natural que Justine."

Amparo Llanos (Dover y New Day) nos recomienda sus siete canciones para la semana

Nacha Pop, RELOJES EN LA OSCURIDA. "Yo siento que he vivido hasta hoy como poco cuatro vidas con su principio y fin y todo. Pues Relojes me lleva a mi segunda vida, cuando yo andaba todavía a tientas por el mundo. Me recuerda a mis hermanas cuando eran pequeñas, a novios de los que ya no sé nada y a un 127 verde fosforito que compré de segunda mano y que corría como un loco. La voz maravillosa de Antonio Vega tiene algo evocador que siempre me hizo sentir en casa. Pero lo curioso es que cuando alguna vez crucé algunas palabras con él, sentía el impulso de protegerle."

The Breeders, CANNONBALL. "Salían a escena y se encendían un cigarro, se enchufaban la guitarra, el amplio que no funciona, las hermanas hablaban entre ellas, se reían, fumaban un poco más y de pronto empezaban a tocar Cannonball y allí se volvía loco todo el mundo. Y lo mejor es que siguen igual. ¡Me encantan!"

Marilia, MI DRAGÓN. "El nuevo single de Marilia es totalmente distinto a lo que ella ha hecho hasta ahora. La letra es preciosa y la producción arriesgada y molona. Ver a una artista que sigue su camino con tenacidad y sin miedo es muy inspirador. ¡Bravo Marilia!"

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Calling SOS, de New Day. El primer single de Fever, el disco de la banda de nuestra dealer de temazos para hoy.

Venus, de Shocking Blue. ¿Os quedáis con esta versión o con la de Bananarama?

I´m waiting here, de David Lynch & Lykke Li. Uno de los personajes por excelencia del celuloide que también aporta su súper granito de arena a la música.

Don´t cry de Guns N´ Roses. Con la expectación por el concierto de la banda de Axl Rose en España, rescatamos uno de los mejores temas de la banda.

Come as you are, de Nirvana. Hasta Ramoncín la versionó.

The Club, de HINDS. Ellas ya saben cómo pasarán la Nochevieja: teloneando a The Strokes en New York.

Serenade, de DOVER. Los noventa en España sonaban así. Feliz nostalgia para todos.