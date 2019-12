¿Sabrías identificar a este famoso actor tan adorable y navideño?

Hay ocasiones en las que no conseguiríamos reconocernos a nosotros mismos en imágenes antiguas. "Mamá, ¿pero ese/a no era mi hermano?". "¡Que no! ¡Eres tú!". La misma discusión todos los años...

Pero hay veces en las que sonreimos al observar una de las fotografías más tiernas de nuestra infancia. Imágenes que son capaces de trasladarnos a ese mismo instante y en ese mismo lugar. ¡La magia de los recuerdos!

Recuerdos, recuerdos y más recuerdos son los que circulan por nuestras mentes en esta época tan festiva del año. La Navidad llega una vez más cargada de emoción, y eso es algo que las propias celebridades han querido compartir en sus redes sociales. Sin ir más lejos, este es el caso de Dwayne Johnson (The Rock). Sí, ¡el protagonista de esta imagen!

"Mis primeras navidades con siete meses. Hayward, CA. Cinco meses más tarde, llegué a la pubertad. Fue una Navidad muy buena, amigos míos", señaló el actor en su publicación.

Dwayne Johnson en la premiere de 'Jumanji: The Next Level' en Londres / Mike Marsland (Getty Images)

Dwayne compartió esta tierna foto de su infancia en sus redes sociales, y sus seguidores comenzaron a inundarla de comentarios de todo tipo. También hubo hueco para las bromas y las risas. "Mi próximo disfraz para Halloween", "Wow, pensé que era el bebé de Cardi B", "¿Por qué pareces un hombre maduro en bebé?" son algunos de los comentarios que recibió.

Si La Roca se enternece con sus recuerdos más navideños, queda claro que cualquier otra persona puede hacerlo. ¿Cuáles son tus fotos más adorables de esta época tan festiva?