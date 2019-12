Así suena la nueva canción de Amaia

¿Es Amaia capaz de llenar todo un escenario de flores mientras interpreta una de sus emotivas melodías sobre un piano y ante todo un ejército de seguidores? Pues lo cierto es que sí, es capaz, e indubitativamente.

La exconcursante de Operación Triunfo se ha convertido en una de las artistas más queridas de nuestro país. Su voz angelical ha cautivado a todo aquél que ha tenido la oportunidad de escucharla, y si lo ha hecho en directo, la emoción ha sido más que evidente. Esto le ha llevado a algunos de los grandes escenarios de España, como los de festivales relevantes, entre los que se encuentra el Primavera Sound.

Pero Amaia va más allá, y ahora también lleva su música a los más sosegados escenarios, a esos en los que tan solo basta con un micrófono y una voz prestigiosa. Y si unes estos elementos, el resultado está claro: Amaia de España.

La joven artista se subió al escenario del Gran Teatre del Liceu de Barcelona para hacer soñar a su público con sus canciones. Lo que ellos desconocían es que entre tema y tema, haría sonar sobre el piano unas melodías inéditas que darían vida a su próximo proyecto. Así es. Amaia ya tiene preparado el sucesor de Quiero Que Vengas, y esto es todo lo que sabemos hasta el momento.

Tal y como ha podido desvelarnos nuestro compañero Mikel Aizcorbe, la de Pamplona aún no tiene título para este tema, aunque sí lo publicará a medio plazo. Una canción que compuso en los días más calurosos del verano y que se presenta con unos sonidos a piano que ponen la melodía al canto al amor de su voz.

"Voy a fumarme un cigarro para poder causar mejor impresión. Hoy saldré con mis amigos y ligaré un montón pero sin corazón. Esta mañana me he despertado y no he pensado en ti pero me he acordado de lo que eres para mí. Todos mis amigos están enfadados conmigo, no les puedo contestar. Tus mensajes eclipsan a todos los demás" son algunos de los versos que dan vida a esta nueva canción de nuestra protagonista.

Sin duda, el espectáculo que ofreció Amaia sobre el escenario fue único e inigualable. Aunque este no fue el único momento a destacar de la noche. Nuestra protagonista interpretó Haurtxo Polita (niño bonito/niña bonita en euskera), un tema que canta junto a su familia tradicionalmente en Navidad. ¡Ideal para esta época!

Y es que aunque aún desconozcamos el título de la nueva canción que nos ofrecerá "a medio plazo", ya opta a convertirse en una de las melodías más reproducidas del 2020. ¿Tienes ganas de escucharlo?