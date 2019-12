1 de 12 Si tuviese que elegir solo una serie de todo 2019 esa sería Years and years. Esta ficción nos cuenta la historia de una familia numerosa afincada en un futuro no muy lejano que tiene que hacer frente a diferentes problemas propiciados por los cambios a nivel político, tecnológico y social. Si todavía no conoces a los Lyons y sus circunstancias dales una oportunidad porque no te vas a arrepentir (palabrita del niño Jesús).