Extremoduro estudia dar algún concierto más para hacer frente a la reventa de entradas

El anuncio de la disolución de Extremoduro ha sido un jarro de agua de fría para sus miles de seguidores y seguidoras. El grupo encabezado por Robe lleva más de treinta años encima de los escenarios, emocionando con sus letras y su música a varias generaciones, por lo que el final de esta aventura musical ha sido bastante triste.

Por suerte, antes de terminar, el grupo ha convocado una última gira que se ha convertido en un completo éxito, agotando las entradas de sus fechas a las pocas horas. Y es que todo el mundo quiere ver una última vez sobre el escenario a esta mítica banda.

¿El problema? La reventa de entradas y el negocio que supone para empresas terceras que no tienen nada que ver con la organización. Y, como es de esperar, en el mercado de la reventa los precios están bastante por las nubes.

Pues bien, el grupo está totalmente en contra de este negocio de reventa de entradas y se ha querido pronunciar al respecto en un comunicado oficial en su página web: “A todos los que habéis intentado comprar una entrada para nuestra Gira de despedida y no lo habéis conseguido. Queremos explicaros algunas cosas con la mayor urgencia posible. Empezaremos por el final: no compréis entradas en las webs de reventa”.

El grupo ha continuado explicando que, por ahora, han salido el 90% de las entradas disponibles para las ocho ciudades que van a visitar: “El 10% restante lo teníamos bloqueado por razones de logística; estábamos pendientes de dar forma definitiva al escenario y queríamos tener un margen para no provocar, bajo ningún concepto, problemas de espacio”.

Los chicos también aseguran en el texto que no tenían previsto vender todas las entradas en un solo día y que pensaban que tendrían más tiempo. De este modo, aseguran que están trabajando “a toda hostia” para ofrecer soluciones y que nadie tenga que comprar en la reventa.

De este modo, aseguran que, en cuanto sea posible, sacarán el 10% de las entradas restantes y adaptarán todos los requesitos técnicos para que todos dispongan de perfecta visibilidad y sonido. Además, también van a estudiar la posibilidad de aumentar algún aforo y hacer algún concierto más “aunque a día de hoy no podemos prometer nada en este sentido”.

El grupo acaba recomendando de nuevo a sus seguidores que no compren en la reventa: “Os pedimos encarecidamente que no compréis entradas de reventa y no paguéis ni un euro más de lo que valen”.

Los fans del grupo tendrán que esperar e intentar hacerse con una de las entradas que saldrán a la venta próximamente. Eso sí, tendrán que ser rápidos si quieren coger una de ese 10%.