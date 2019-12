Chris Hemsworth responde a las últimas críticas que han recibido él y su mujer, Elsa Pataky

Chris Hemsworth y Elsa Pataky forman una de las parejas más idílicas de Hollywood. Además, lejos de fijar su residencia en alguno de los lugares donde suelen concentrarse este tipo de famosos en Los Ángeles o Nueva York, ellos han optado por mantener las raíces del actor y fijar su residencia en Australia.

Son unos grandes amantes de la naturaleza y de ahí que estén ultimando la mansión que se han construido en Baron Bay donde viven con sus hijos lo más cercanos posible al campo y la vida salvaje.

Es fácil verles disfrutando de algún viaje en familia o con amigos por lagos, montañas o distintos lugares de acampada y es que suelen huir de las grandes urbes y refugiarse en este tipo de entornos naturales.

Y, además, son conscientes del maltrato que está sufriendo el planeta y fueron de los que salieron a la calle, en familia, para protestar por el cambio climático. No dudaron en portar sus propias pancartas en una de las últimas manifestaciones.

Tal vez por eso, les hayan dolido especialmente las últimas críticas que han recibido. Al parecer fueron divisados, entrando en su finca, unos camiones que cargaban grandes cantidades de agua. Muchos pensaron que se trataba de agua para la piscina o para regar. Eso encendió los ánimos en unos momentos de sequía que mantiene al país en una situación crítica.

El actor no ha podido quedarse callado y ha recurrido a las redes para desmentir las informaciones. "Esto es totalmente mentira. Normalmente, no respondería a artículos falsos como este, pero me molesta mucho”, empezaba diciendo para justificar su comunicado.

“El camión fue únicamente para llevar agua para beber porque, como todos aquellos en la región que no estamos conectados al agua de la ciudad, nos hemos quedado sin agua potable por culpa de la sequía. NADA de mi jardín se riega con agua para beber. Gracias por vuestra preocupación, #dailymail, y gracias por añadir más angustia a una situación ya brutal con la que está lidiando todo el país. Feliz Navidad", terminaba diciendo.