CNCO, Jonas Brothers y... ¿una colaboración?

Imagina que un día amaneces, desbloqueas tu teléfono móvil, comienzas a recorrer las novedades de las redes sociales y te encuentras con que tu grupo favorito ha publicado una foto con tu otro grupo favorito. Caos emocional en tu mente, ¿verdad? Pues bien, esto no está demasiado alejado de la realidad.

Los seguidores de CNCO y Jonas Brothers saben a qué nos referimos. El pasado 23 de diciembre, la banda latina decidió sorprender a sus fans con la foto del encuentro con los hermanos Jonas en el backstage de un evento navideño en Estados Unidos. Como era de esperar, las reacciones no tardaron en aparecer.

Una imagen que ha provocado la locura entre los usuarios, quienes se han visto obligados a frotarse los ojos en más de una ocasión para comprobar que no forma parte de una película de ciencia ficción. Que no, que no... ¡que es real!

"OMG", "La perfección en una foto", "Qué bellos. La foto del 2019" y "¿Colaboración?" son algunos de los mensajes que recibió esta instantánea. Pero prestemos atención en esta última petición. ¿Será este el comienzo del proceso de composición, grabación y publicación de un trabajo en conjunto? No es una idea descabellada desde que Nick, Joe y Kevin se atrevieron con los ritmos latinos en Runaway junto a Sebastian Yatra, Natti Natasha y Daddy Yankee.

De momento, se desconocen más detalles de esta posible colaboración, pero soñar es gratis, ¿no? Así que sigamos fantaseando con un nuevo encuentro entre estos dos referentes de las nuevas generaciones de talentos que no solo han conquistado nuevos territorios, sino también todos y cada uno de nuestros oídos.

¿Y tú? ¿Qué opinas de este inesperado momento? ¿Te gustaría escucharlos juntos en una colaboración? ¡Te leemos!