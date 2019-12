Paula Echevarría: “Lo que sentí en el final de ‘Velvet’ no se puede comparar a nada”

Movistar Plus ha decidido cerrar las puertas de Velvet Colección y, para ello, la plataforma de streaming ha preparado un capítulo especial que cuenta con el regreso de los personajes más añorados por los espectadores: Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre, Cecilia Freire y Maxi Iglesias.

Para hablar del desenlace de Velvet Colección, en LOS40 hemos entrevistado a una de las piezas fundamentales de las galerías más famosas de la televisión: la mismísma Paula Echevarría.

"Velvet es la serie en la que más cosas he vivido a nivel personal porque me tocó en una etapa de mi vida en la que me pasaron muchas cosas. Además, a nivel profesional, fue la primera serie en la que me di cuenta que había una expansión muy grande fuera de España", nos cuenta la actriz, que vuelve a la secuela de la ficción que ella protagonizó en Antena 3 junto a Miguel Ángel Silvestre. "Recibí un mensaje, me dijeron que se acababa Velvet. ¿Y cómo se va a acabar Velvet sin Ana y Alberto? Pues no, tenían que estar también en este final".

La it-girl asegura que Velvet Colección: episodio final es "un capítulo hecho por y para los espectadores de Velvet de siempre", aunque afirma que no ha experimentado esa emoción que vivió en el final que se celebró hace unos años: "Lo que sentí en el final de Velvet es incomparable a nada. En aquel momento estaba muchísimo más implicada. Sentía que era mi Velvet y desprenderme de Ana Ribera fue muy heavy".

También hemos hablado con Paula Echevarría de la etapa profesional que está viviendo ahora junto a Mediaset España y de su otra faceta como influencer en Instagram.

¡Dale al play para ver la entrevista completa!