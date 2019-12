Muere la creadora de la canción de ‘Friends’, Allee Willis, con 72 años

Los fans de Friends están de luto. La compositora del tema principal de la sitcom, Allee Willis, falleció el pasado 24 de diciembre a los 72 años, según informó su agente publicitario en un comunicado. Willis fue nominada a un premio Emmy en 1985 por diseñar el mítico tema I'll Be There for You, interpretado por The Rembrandts, que puso cabecera a una de las series más vistas y reconocidas del planeta.

Ecléctica, excéntrica, siempre vestida con ropajes coloridos que combinan dorado, rojo y amarillo: Willis fue un personaje muy reconocido en el mundo musical, y hasta su llamativa casa rosa en el 137 de Streamline Modern adquirió el sobrenombre de "Willis Wonderland". Participó en la escritura de las canciones What Have I Done to Deserve This de los Pet Shop Boys y Dusty Springfield, Neutron Dancede Pointer Sisters y también en el September de Earth, Wind & Fire, temas que han aparecido en más de cien proyectos cinematográficos y televisivos.

Allee Willis consiguió alzarse con dos premios Grammy, uno por su trabajo en la banda sonora original de Superdetective en Hollywood, y otro gracias a su colaboración en el musical de El color púrpura, que triunfó en los premios Tony de teatro.

En 1978 Willis apenas tenía suficiente para salir adelante, pero a finales de año escribió September y consiguió vender más de diez millones de discos con el single de Earth, Wind & Fire, para los que también compuso Boogie Wonderland. Un éxito que le cambió la vida y que le llevó a colaborar con algunos de los artistas más importantes de la época.

Desde entonces ha compuesto cientos de canciones sin tocar un solo instrumento musical. Según explicó a una entrevista a The New York Times, aprendió a escribir música en el césped frente a la sala de grabaciones de la Motown mientras escuchaba los vibrantes ritmos que salían de entre sus cuatro paredes.