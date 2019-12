MasterChef Junior recibe críticas tras la bronca de Jordi Cruz a una de las concursantes

Tras el final de la edición de MasterChef Celebrity, los fans del formato han encontrado un aliado en la versión Junior del programa. Como todos los años en Navidad, la versión mini del famoso talent de cocina ha vuelto a TVE y, como siempre, está dando mucho que hablar, sobre todo en redes sociales.

¿Y qué fue lo más comentado de este miércoles? Nada más y nada menos que la lección que le dio Jordi Cruz a Aitana, una de las niñas que concursan para convertirse en la mejor chef mini. En una de las pruebas, la joven aspirante tuvo que limpiar un conejo. Cuando acabó, lo tiro casi entero a la basura. Jordi, que se fijó en el acto, le pidió a la niña que fuera a por él.

Cuando la niña rescató el conejo del cubo de basura, le echó una pequeña bronca sobre lo malo que es desperdiciar la comida. “Por respeto al animalito, por respeto a que el mundo no va sobrado de comida, por muchas cosas, esto que has hecho no se puede hacer nunca”, dijo el famoso cocinero.

Fueron muchos los usuarios de Twitter que halagaron la lección que dio Jordi a Aitana con el objetivo de crear conciencia respecto a este tema. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un programa infantil que se transmite en una cadena pública.

Pero ahí quedó la cosa porque unos minutos después, muchos y muchas se quedaron sin palabras al ver que o que ocurrió en la prueba final. Antes de comenzar a cocinar, los jueces explicaron a los niños los beneficios que tienen los cereales. ¿Y qué pasó entonces? Que cayó una lluvia de palomitas de maíz del techo que terminó, evidentemente, en el suelo.

Una niña tira un conejo: bronca enorme (y con razón)

Media hora después: los de masterchef tiran al suelo palomitas y todos celebran#MCJunior — María 🦆 (@mariafdezfojo) December 25, 2019

Aunque algunos de los niños comenzaron a comérselas (todos conocemos la norma de los cinco segundos y soplando un poco, no pasa nada por llevárselo a la boca), algunos espectadores vieron una gran incongruencia por parte de MaterChef. Y es que, esas palomitas fueron un desperdicio de comida.

“Incoherencias de este programa #MCJunior riñen a una niña por tirar comida ( conejo ) y luego ellos hacen una lluvia de palomitas” o “No vamos a tirar un conejo a la basura pero si un montón de palomitas al suelo”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer sobre el momento.