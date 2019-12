Ava Max y Arizona Zervas, candidatos a entrar en la lista este sábado

Chica y chico; ella ya sabe lo que es llegar al número uno de LOS40…, con dos singles; él aún no ha debutado en la lista; ambas canciones comparten el título con otras que fueron éxito años atrás… Son los candidatos de esta semana, y el sábado —última lista del año— pueden estar dentro. Ella es Ava Max, que ha triunfado este 2019 con Sweet but psycho y So am I. Ahora nos presenta Torn, un tema de igual título que aquella preciosa canción de Natalie Imbruglia de 1997.

En su primer gran año en la música, Amanda también ha conseguido el premio de LOS40 Music Awards a la Canción Internacional del Año por Sweet but psycho. Con So am I aún entre nosotros, la norteamericana podría hacer doblete si ingresa con este nuevo single, de estribillo arrebatador. Para que eso ocurra, debes apoyarla con el HT #MiVoto40AvaMax.

El título que nos presenta Arizona Zervas es Roxanne, como la mítica canción de The Police de 1978. Pero musicalmente no tiene nada que ver. Este rapero se dio a conocer subiendo canciones de forma independiente a las plataformas de streaming, y en octubre de este 2019 dio la campanada con Roxanne en la aplicación TikTok.

La espectacular acogida recibida en redes le facilitó la firma de un contrato discográfico, que no ha podido empezar con mejor pie. Roxanne ha sido top 4 en la lista de ventas de Estados Unidos, y top 15 en el Reino Unido; además de número dos en Australia y número cuatro en Canadá. Un hit viral cuya onda expansiva llega ahora a España… Para darle luz verde, apoya su candidatura en Twitter con el HT #MiVoto40ArizonaZervas.

¡Suerte a ambos!