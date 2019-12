Más cerca del estilo Billie Eilish gracias a H&M

Si te encanta la moda y también Billie Eilish, lo nuevo de H&M te va a flipar. Te lo aseguramos. Y es que la firma sueca acaba de cumplir las fantasías de muchas con una colección cápsula de la cantante que no va a pasar desapercibida.

Sudaderas largas, camisetas, gorros, riñoneras, joggers... un total de 17 prendas fabricadas con materiales obtenidos de fuentes sostenibles y algodón 100% orgánico, así como señala la propia marca, que componen un estilo de lo más oversized.

"Billie Eilish es, sin duda, una inspiración como artista, pero también alguien a quien mucha gente admira en todo el mundo por su estilo personal y por la forma empoderada que tiene de mostrar sus valores. Queremos que los fans entren en su mundo y también se sientan libres de expresar su estilo", cuenta Emily Bjorkheim, directora de la colección Divided de H&M.

Colección Billie Eilish x H&M / H&M

Ya lo creó Bershka a finales de verano con una serie de prendas que llevaban su nombre, y ahora H&M ha querido volverlo a hacer con algo totalmente diferente. Mientras que la de Inditex es mucho más gótica, oscura y con más contraste, la que está por llegar también combina colores más pastel con el rosa y verde neón. Siempre siguiendo el estilo que más caracteriza a la intérprete de Bad Guy, con ropa deportiva y dos piezas totalmente conjuntado.

La firma sueca tiene a la venta también una colección con Shawn Mendes, dedicada a su tour y también hizo lo mismo con Ariana Grande el pasado julio, con camisetas serigrafiadas con Thank you, next. Prendas que, si te das prisa, todavía puedes hacerte con ellas en algunas tiendas.

Si no sabes qué pedir -o regalar- a SS.MM Los Reyes Magos, la colección sale el próximo 2 de enero, tanto en tiendas físicas como online. Así que apúntalo a tu wish list y ve preparando tu look para el Mad Cool de Madrid el próximo 9 julio, donde la artista hará una parada con su gira.